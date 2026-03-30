EdF : Griezmann dit encore non à l'équipe de France

L’été prochain, l’équipe de France sera l’une des grandes favorites pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Antoine Griezmann ne fera toutefois pas partie de l’aventure avec les Bleus.

L’histoire entre l’ équipe de France et Antoine Griezmann est désormais terminée. L’attaquant de l’Atlético Madrid a décidé de tourner la page sur les Bleus depuis plusieurs mois déjà. Et si beaucoup aimeraient le revoir sous le maillot tricolore, Griezmann n’en a absolument pas l’intention. Cependant, l’ancien joueur du Barça reste très attaché à l’équipe de France. Il aurait pu apporter son expertise lors des matchs des Bleus pendant la prochaine Coupe du monde, mais le champion du monde 2018 a finalement décliné l’offre.

Griezmann et la France, c'est mort

Selon les informations de Ouest-France, Antoine Griezmann n’a en effet pas souhaité être consultant sur M6 pour le Mondial. La raison ? Une « question de calendrier ». L’actuel joueur de l’Atlético Madrid, qui s’est officiellement engagé avec Orlando City, sera retenu par la franchise américaine. À noter que Olivier Giroud, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont également été approchés par le groupe M6. Il est donc très probable que l’un d’eux soit présent aux commentaires pendant la Coupe du monde 2026.

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Antoine Griezmann suivra donc les résultats de l’équipe de France de loin. En 2024, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, en raison d’un rôle qu’il n’appréciait plus vraiment. Avant de quitter définitivement le Vieux Continent, le natif de Mâcon espère encore remporter un titre. Il aura l’opportunité de le faire en Coupe du Roi, l’Atlético Madrid affrontant en finale la Real Sociedad le 18 avril prochain. En Ligue des champions, un autre espoir subsiste, même s’il faudra d’abord se débarrasser du Barça en quarts de finale de la compétition. Et ça ne sera pas une mince affaire pour les Colchoneros.