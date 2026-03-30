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EdF : Griezmann dit encore non à l'équipe de France

Equipe de France30 mars , 21:30
parHadrien Rivayrand
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L’été prochain, l’équipe de France sera l’une des grandes favorites pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Antoine Griezmann ne fera toutefois pas partie de l’aventure avec les Bleus.
L’histoire entre l’équipe de France et Antoine Griezmann est désormais terminée. L’attaquant de l’Atlético Madrid a décidé de tourner la page sur les Bleus depuis plusieurs mois déjà. Et si beaucoup aimeraient le revoir sous le maillot tricolore, Griezmann n’en a absolument pas l’intention. Cependant, l’ancien joueur du Barça reste très attaché à l’équipe de France. Il aurait pu apporter son expertise lors des matchs des Bleus pendant la prochaine Coupe du monde, mais le champion du monde 2018 a finalement décliné l’offre.

Griezmann et la France, c'est mort 

Selon les informations de Ouest-France, Antoine Griezmann n’a en effet pas souhaité être consultant sur M6 pour le Mondial. La raison ? Une « question de calendrier ». L’actuel joueur de l’Atlético Madrid, qui s’est officiellement engagé avec Orlando City, sera retenu par la franchise américaine. À noter que Olivier Giroud, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont également été approchés par le groupe M6. Il est donc très probable que l’un d’eux soit présent aux commentaires pendant la Coupe du monde 2026.

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Antoine Griezmann suivra donc les résultats de l’équipe de France de loin. En 2024, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, en raison d’un rôle qu’il n’appréciait plus vraiment. Avant de quitter définitivement le Vieux Continent, le natif de Mâcon espère encore remporter un titre. Il aura l’opportunité de le faire en Coupe du Roi, l’Atlético Madrid affrontant en finale la Real Sociedad le 18 avril prochain. En Ligue des champions, un autre espoir subsiste, même s’il faudra d’abord se débarrasser du Barça en quarts de finale de la compétition. Et ça ne sera pas une mince affaire pour les Colchoneros.
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Derniers commentaires

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Pour être sur tous les articles du PSG à déverser ta haine, tu dois certainement en rêver la nuit et en faire des cauchemars. Essaie de te concentrer sur ton club... mince, tu feras des cauchemars aussi... tant pis.

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Comme tu dis 4 ans, il a tendu la main à Hidalgo, elle a toujours refusé donc c terminé. NAK fera construire un stade qui lui rapportera du blé… trop petit pour le grand PSG, et trop tard pour la mairie qui n’est pas capable de l’entretenir.

Carton rouge pour la VAR, les Anglais ont tranché

si tu lisais un peu. tu comprendrais;..... je parle au mytho Atton pour 2 faits de jeu de la semaine derniere. donc les 2 plus marquants etants ceux cités.... ("Sans on a vu des bracages grotesques qui n'auraient pas été permis avec") La deuxieme je reponds a Mopi qui parle de supprimer les regles a interpretation. rien de plus logique de parler a un lyonnais d une situation ou c est soit noir soit blanc, mais qui au final, fait parler et donne lieu a des interpretations alors qu il ne peut pas en avoir. si je parle d un fait sur Angers ou LORIENT TU DIRAS. hein j vois pas quelel actioN........ voila. à toi de prendre de la hauteur...;

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

ah une bonne insulte. kassos du 19 em

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

oui ca me chagrine et ça chagrine la France du foot.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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