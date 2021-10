EdF : Griezmann a vu Mbappé et Benzema se dépouiller

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Antoine Griezmann a été le premier à réagir après le succès spectaculaire des Bleus face à la Belgique. Au fond du trou à la pause, les Bleus ont redressé la barre pour aller chercher une incroyable victoire dans les derniers instants, alors que la Belgique venait juste de se faire refuser le but quasiment victorieux. Une preuve que l’état d’esprit et l’envie sont toujours là pour l’attaquant de l’Atlético Madrid. Et c’est la révolté menée par Mbappé et Benzema qui a donc porté ses fruits.

« Je suis très fier des joueurs, du groupe et du staff. On avait bien commencé et après on était trop derrière et on n’arrivait pas à sortir. A la mi-temps on a eu les mots justes, et on est allé les chercher. Ensuite Kylian et Benzema ont fait la diff, ils ont beaucoup aidé en pressant car ça nous fait du bien. et ça donne un match fantastique. On a un beau groupe, on savait qu’en marquant un but on pouvait mettre le feu. C’est ce qu’on s’est dit à la mi-temps et on l’a fait. On est là pour montrer qu’on a les épaules pour ça et on n’a pas pensé au match face à la Suisse, on était focus sur celui-là », a livré Antoine Griezmann au micro de TF1.