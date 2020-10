EdF : Giroud scotché par cette critique de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Auteur d’un doublé pour sa 100e sélection en équipe de France, Olivier Giroud est même devenu à l’occasion le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, derrière Thierry Henry.

Une énorme satisfaction personnelle pour l’avant-centre, si souvent décrié mais toujours présent, et vraiment pas maladroit devant le but quand il a les occasions. La preuve avec son coup de tête parfaitement placé après avoir suivi un tir repoussé par le gardien, et son enroulé impeccable du gauche sur un ballon devant la surface. Juste avant de sortie, l’attaquant de Chelsea aurait néanmoins pu réussir un triplé, avec sa tête sur corner qui a frisé le poteau d'une équipe d'Ukraine dans le dur. De quoi lui valoir les reproches de Didier Deschamps à sa sortie.

« Figurez vous que le coach m’a reproché de ne pas avoir mis le troisième sur le corner. Il est très exigeant avec moi, comme avec tous ses joueurs. C’est quelqu’un de très protecteur, qui est beaucoup dans l’affectif et la communication. Quand quelque chose ne va pas, il le dit, c’est transparent et franc du collier. Quand tu fais des choses bien, il ne va pas non plus t’encenser, mais il a des petites attentions qui font plaisir », a souligné Olivier Giroud, assez bluffé par la personnalité du sélectionneur national, et qui ne lui en veut pas trop pour cette pique sévère, surtout que Giroud a clairement été poussé dans le dos au moment de faire cette fameuse tête qui le prive du triplé. Néanmoins, l’ancien de Montpellier peut être satisfait, lui qui vient de marquer 10 buts sur les 13 derniers matchs de l’équipe de France.