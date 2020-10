EdF : Giroud dénonce le gâchis Benzema en France !

Dans : Equipe de France.

Massivement critiqué par une partie des fans de Karim Benzema depuis plusieurs années, Olivier Giroud a brisé le silence.

Systématiquement opposé à l’attaquant du Real Madrid, l’attaquant de l’Equipe de France a mis les pendules à l’heure. Dans une interview accordée à RMC, Olivier Giroud s’est exprimé au sujet de l’absence de Karim Benzema chez les Bleus. Pour le buteur de Chelsea, il est clair que l’absence de Karim Benzema en Equipe de France est un véritable gâchis. Cela étant, il ne comprend pas comment il a ainsi pu être critiqué par les « anti-Benzema » alors qu’il n’a, selon lui, aucun problème avec la star du Real Madrid…

« Clairement, c’est dommage. Parce que Karim reste un joueur impressionnant de par ses qualités. Moi, je n’ai jamais eu de contentieux avec lui, l’histoire a voulu qu’on nous oppose. J’ai toujours eu une bonne entente avec lui, beaucoup de respect mutuel... du moins de ma part envers lui. Je trouve ça dommage tout ce qui s’est passé, c’est une sorte de gâchis, mais maintenant, il faut aller de l’avant. Et l’équipe de France a un vivier de jeunes joueurs assez exceptionnel, un vivier de jeunes talents impressionnant. Les Anglais nous envient beaucoup de cette jeune génération qui monte en puissance. C’est dommage, mais il faut avancer » a expliqué Olivier Giroud, lequel reconnaît par ailleurs avoir souffert des critiques à son égard. « Bien sûr à l'époque, quand on m'a reproché injustement l'absence de Karim, ça m'a touché. Les sifflets des personnes qui ne voulaient peut-être pas me voir à la pointe de l'attaque française avant l'Euro 2016 ». Cet épisode douloureux est désormais derrière Olivier Giroud, consolé par le titre mondial et par la perspective de disputer l’Euro 2021 avec les Bleus…