OL : Lyon et Benzema, Giroud lâche une « cruelle vérité »

L’OL a bien essayé de faire signer Olivier Giroud au dernier mercato hivernal. Le champion du monde explique les raisons de son refus.

Un international français était espéré à l’OL l’hiver dernier : Olivier Giroud. Le club rhodanien souhaitait en effet relancer le champion du monde, qui vivait une saison très difficile à Chelsea où son entraîneur Frank Lampard ne le faisait pas jouer. Malgré cela, l’attaquant français est resté à Londres, refusant ainsi les avances de l’Olympique Lyonnais. Plus de huit mois après cet épisode, on en sait un peu plus sur les causes qui ont poussé l'attaquant de 33 ans à ne pas donner suite à l’intérêt du club rhodanien. Une raison extra-sportive impliquant Karim Benzema. Le protagoniste en a fait part dans son autobiographie qui paraîtra ce jeudi 10 septembre.

Il ne voulait pas déclencher de polémique en rejoignant « le club qui a fait naître Karim Benzema ». « Malheureusement, c’est la cruelle vérité. Je suis obligé de composer avec ça. Après sur le plan footballistique, j’aurais pu assumer sans problème. Mais je n’avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille ou d’entraîner des désagréments en dehors du foot par rapport à ça, quand j’ai vu comment certains réagissaient », explique-t-il dans son livre, et dans les colonnes du Progrès. Des mots forts qui en disent long sur l’histoire entre les deux hommes, même si elle n'est liée directement à la fameuse affaire. La confiance de Didier Deschamps accordée à Olivier Giroud contrairement à Karim Benzema, dont la dernière sélection en Bleu remonte à octobre 2015, est la grande raison de cette polémique qui perdure à chaque occasion.