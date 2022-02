EdF : Giroud de retour, Deschamps est coincé

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Olivier Giroud a été le héros du week-end en Italie en inscrivant un inattendu doublé contre l’Inter lors du derby de Milan.

Le buteur français de l’AC Milan a marqué les esprits ce week-end en inscrivant un doublé face à l’Inter lors du derby de la Série A. Un but de renard des surfaces en taclant le ballon pour égaliser puis un enchainement de grandes classe avec un contrôle orienté derrière la jambe d’appui et une frappe précise à ras de terre du pied gauche pour mettre l’AC Milan devant l’Inter au tableau d’affichage. Plus utilisé que lorsqu’il était à Chelsea, Olivier Giroud a retrouvé des couleurs et tandis que Didier Deschamps ne le convoque plus en Equipe de France, la question de son retour avec les Bleus va se poser si Olivier Giroud parvient à garder ce niveau de performance.

Milan gagne toujours (8/8) quand Olivier Giroud est titulaire en Serie A cette saison. pic.twitter.com/8FQRQ2XBhR — Milan Actu 🇫🇷 (@MilanActuFR) February 5, 2022

Dans son édition du jour, Ouest-France s’appuie sur une interview de Didier Deschamps, qui avait expliqué il y a quelques semaines au micro de RMC que l’absence d’Olivier Giroud s’expliquait uniquement par un choix sportif. « Olivier a été pour beaucoup dans les très bons résultats de l’équipe de France. Sa situation en club s’est améliorée par rapport à avant l’Euro. Il est toujours sélectionnable » avait expliqué Didier Deschamps au micro de Jérôme Rothen. Tandis que Giroud enchaine les bonnes prestations et enfile les buts avec l’AC Milan, la question de son retour commence à se poser alors que les solutions ne sont pas très nombreuses derrière les indiscutables Karim Benzema et Kylian Mbappé en attaque chez les Bleus.

Giroud, une absence illogique en Bleus ?

Pour le journal Ouest-France, un retour de Giroud va vite devenir un sujet bouillant. « Sur le papier, ses performances avec le Milan et son épanouissement en Italie devraient lui permettre de prétendre à une place en Bleu. D’autant plus que son profil reste particulier et unique dans le réservoir des Bleus. Pour l’instant Didier Deschamps a toujours parlé d’un « choix sportif » pour évoquer la mise à l’écart du Français. Un argument qui va de moins en moins tenir si l’ancien joueur de Chelsea ou d’Arsenal continue d’empiler les buts avec l’AC Milan » juge le journal, persuadé que Didier Deschamps sera titillé de rappeler Olivier Giroud en Equipe de France dans le cas où l’ex-attaquant d’Arsenal et de Chelsea continue à briller en Italie, un championnat que le patron des Bleus affectionne tout particulièrement.