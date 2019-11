EdF : Giroud au placard ou en Roumanie, Deschamps s’en fiche royalement

Dans : Equipe de France.

Buteur sur penalty contre la Moldavie (2-1), Olivier Giroud a encore été décisif avec l’équipe de France. Insuffisant pour convaincre ses détracteurs.

Malgré la prestation décevante de l’équipe de France jeudi, c’est un Didier Deschamps plutôt satisfait qui s’est présenté en conférence de presse. Agacé à la pause, le sélectionneur des Bleus a davantage apprécié la deuxième période de ses hommes, à commencer par celle d’Olivier Giroud qui a inscrit le penalty de la victoire. De quoi conforter le technicien dans son choix de convoquer et de titulaire son cadre peu utilisé à Chelsea. Du coup, à l’image de Pierre Ménès, le journaliste de RMC Kévin Diaz se rend à l’évidence sur la situation de l’attaquant.

« Il faut arrêter avec le débat Giroud. Il peut jouer encore sept secondes jusqu'à l'Euro, de toute façon, il sera convoqué. Et c'est le droit du sélectionneur qui convoque qui il veut. Il est champion du monde, il a été en finale de l'Euro avec Giroud, a rappelé notre confrère. Il lui a mis un coup de pression, il va le forcer à changer de club mais il le prendra quand même. Mais ça fait quoi (s’il change de club) ? Giroud peut aller jouer en D1 roumaine, il jouera 90 minutes tous les week-ends, ce n'est pas pour ça qu'il sera meilleur en équipe de France. »

Lampard, Sarri…

« (...) Arrêtez de me dire que Giroud est bon et qu'il faut le sélectionner parce qu'il met trois penalties sur les six derniers matchs, a-t-il poursuivi. Il est avec Frank Lampard, qui est selon moi un futur grand entraîneur, il est troisième attaquant et il jouerait en équipe B s'il y en avait une. Avec Sarri, il ne joue pas. Avec Arsenal, il ne joue pas. Il faut arrêter de dire que Giroud doit être titulaire en équipe de France. » Tout le monde commence à s’y faire, l’ancien Montpelliérain n’est sûrement pas près de perdre sa place.