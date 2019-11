EdF : Deschamps fait craquer Ménès, Giroud est bien intouchable

Dans : Equipe de France.

Toujours privé de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud reste indispensable aux yeux de Didier Deschamps en sélection. Après des mois, des années de critiques, Pierre Ménès abandonne.

Avec seulement 20 minutes de jeu depuis la dernière trêve internationale, Olivier Giroud parvient quand même à conserver sa place en équipe de France. Didier Deschamps a beau s’amuser de la situation de son attaquant, il n’empêche que son statut ne change pas chez les Bleus. De quoi agacer ses nombreux détracteurs, à commencer par Pierre Ménès qui ne cesse de souligner l’incohérence du choix du sélectionneur. Mais à force de se plaindre dans le vide, face à l’obstination du technicien, le consultant a fini par se rendre à l’évidence.

« Giroud… J’ai un peu cédé avec Giroud car ça fait des années qu’il ne mérite plus d’être sélectionné car il ne joue pas en club : il ne jouait pas à Arsenal, il ne joue pas à Chelsea. Là, on peut même dire qu’il ne joue plus du tout à Chelsea. Mais Deschamps continue à l’appeler et il continue à marquer et à être performant, a commenté le spécialiste lors d’un échange avec des internautes. C’est un problème un peu insoluble. Je pense qu’il doit impérativement changer de club au mercato hivernal pour retrouver du temps de jeu pour l’Euro. Sinon, ce sera un peu scandaleux pour la concurrence qui existe à son poste malgré ce que Deschamps veut bien en dire. » Pour le coup, Ménès et le sélectionneur sont d’accord, Giroud ne peut pas rester dans cette situation.