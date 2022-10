EdF : Giroud au Mondial, il lance un message à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Rarement appelé lorsque Karim Benzema est apte, Olivier Giroud a profité de la blessure du capitaine du Real pour briller avec les Bleus en septembre.

Titulaire lors des matchs face à l’Autriche et le Danemark, Olivier Giroud a inscrit un but et délivré une passe décisive avec l’Equipe de France au mois de septembre. De quoi marquer des points dans l’optique de la Coupe du monde, alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste au début du mois de novembre. Olivier Giroud a fait le maximum pour convaincre le sélectionneur des Bleus de l’emmener au Qatar, malgré les réticences de Didier Deschamps, qui craint qu’Olivier Giroud ne soit pas satisfait de son rôle de remplaçant après avoir été un cadre de l’Equipe de France. Mais dans une interview accordée à L’Equipe, l’attaquant de l’AC Milan a répété son envie de défendre les chances de la France à la Coupe du monde. Avec un message clair lancé à l’attention de Didier Deschamps : à ses yeux, Olivier Giroud a fait ce qu’il fallait pour être sélectionné. Au sélectionneur de trancher.

« J’ai fait ce qu’il fallait » pour être au Mondial estime Giroud

« Ma relation avec Deschamps ? Mais ça a toujours été une bonne relation. Là, il me chambrait. Il revenait juste de la conférence de presse d'avant-match contre le Danemark. Il me dit : "Mais tu as beaucoup d'amis, dis donc ?" Je lui ai répondu : "Mais vous en doutiez, coach ?" Et on s'est marrés ! Mais maintenant, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On a beaucoup dit, beaucoup parlé, beaucoup écrit sur ma situation. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Mon pourcentage de chances d’être au Qatar ? Je n'ai pas de pourcentage à donner. J'ai démontré ce qu'il fallait démontrer. J'ai fait le maximum pour y être. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Maintenant, place au Milan ! Je me sens comme un ancien qui peut encore apporter. J'espère être aussi un grand frère qui a toujours envie de transmettre et de faire partager son vécu aux plus jeunes. C'est ce que je fais également à l'AC Milan » a lancé Olivier Giroud, faisant comprendre à Didier Deschamps qu’il se trouve dans le bon état d’esprit pour aider les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar, peu importe son temps de jeu.