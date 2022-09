EdF : Giroud au Qatar, Deschamps doute de plus en plus

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Mis de côté en Equipe de France depuis l'Euro, Olivier Giroud n'est revenu qu'à deux occasions. Mais, à chaque fois, il a su être décisif comme jeudi face à l'Autriche. De quoi faire douter Didier Deschamps, si inflexible sur son cas ces derniers mois.

Depuis le début de l'année 2022, Karim Benzema a raté deux rassemblements en sélection pour blessure. C'était le cas en mars dernier et cela se reproduit actuellement pour la fin de la phase de poules en Ligue des Nations. Néanmoins, l'Equipe de France n'a pas été à la peine en son absence. Le meilleur buteur de la dernière Ligue des champions n'a pas manqué puisque Olivier Giroud a été un très bon remplaçant en attaque. Buteur deux fois contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud il y a six mois, il a récidivé contre l'Autriche jeudi soir.

Deschamps ouvre la porte pour Giroud

En plus, Giroud a su parfaitement intégrer le onze bleu avec une influence notable sur le jeu collectif couplée à un état d'esprit irréprochable. De quoi aller à l'encontre de Didier Deschamps, son sélectionneur. Ce dernier estimait et clamait à tous qu'Olivier Giroud ne pouvait se satisfaire d'un rôle de remplaçant en bleu et allait plomber l'ambiance générale du groupe français. Mais, force est de constater que cette justification a de plus en plus de mal à passer chez les journalistes comme chez les supporters. Didier Deschamps le concède même à demi-mot, Olivier Giroud est sélectionnable en l'état actuel des choses.

💬 Didier Deschamps sur Olivier Giroud : « Tant mieux pour Olivier Giroud s'il a aujourd'hui du soutien autour de lui. Il a toujours eu un esprit collectif. Réponse début novembre. » pic.twitter.com/IQcCuXhdDH — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2022

« Il y a beaucoup de soutien à Oliver et il le mérite. C’est factuel, je n'implique pas les joueurs dans la sélection ou la sélection des joueurs. Ce n'est pas leur rôle. Tant mieux pour Olivier. A certaines périodes, il aurait pu avoir ce soutien-là. Olivier, à lui de maintenir. Je sais ce qu'il est capable de faire, il a des affinités avec des joueurs plus que d'autres mais il a toujours eu un esprit collectif. Réponse : début novembre », a t-il lâché en conférence de presse ce samedi avant Danemark-France. Une promesse qui en dit long sur le renversement de situation réussi par Olivier Giroud. Désormais, avec 23 comme 26 appelés, la présence d'Olivier Giroud dans la liste pour le Mondial apparaît comme une réelle possibilité.