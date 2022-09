EdF : Genesio prêt pour les Bleus, Zidane est prévenu !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera attendue au tournant en novembre prochain pour le début de la Coupe du monde. Il pourrait s'agir de la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Didier Deschamps et ses hommes inquiètent quelque peu ces derniers temps. La récente défaite face au Danemark n'a pas de quoi rassurer le sélectionneur des Bleus, qui doit en plus de cela faire face à une vague de blessures dans ses rangs. Les champions du monde n'auront plus de tests avant leur match face à l'Australie au Mondial. Didier Deschamps va donc devoir se remuer les méninges pour sélectionner le meilleur groupe de joueurs possible. D'autant que cette Coupe du monde au Qatar pourrait bien être la dernière compétition pour Deschamps avec la France. Le grand favori pour prendre la relève des Bleus n'est autre que Zinedine Zidane, qui attend le poste depuis son départ du Real Madrid.

Genesio, l'équipe de France lui plait

🗣💬 Bruno Genesio entraîneur d'un top club ?



"J'en suis capable. Je ne suis plus le même entraîneur qu'il y a 5 ou 6 ans." #RMCLive pic.twitter.com/DeHgbs1JNO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 26, 2022

Mais le Z pourrait bien avoir de la concurrence. En tout cas, certains coachs se positionnent déjà, comme Bruno Genesio. Sur l'antenne d'RMC ce lundi, l'actuel entraîneur du Stade Rennais n'a pas fait dans la langue de bois au sujet de l'équipe de France. « Je me sens capable de prendre la sélection. Mais aujourd’hui l’équipe de France est l’une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement s’en sentir capable », a notamment indiqué Bruno Genesio, avant de donner son avis sur les chances françaises cet automne au Qatar : « Honnêtement, moi j’aime l’équipe de France, ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du monde, avec un sélectionneur qui a un palmarès... il n’y a pas assez de place pour en parler. Il faut leur faire confiance et être derrière, eux, c’est surtout ça qui est important. C’est vrai qu’il y a une passe un peu plus difficile, mais avec beaucoup de blessés. Il faut être confiant pour la Coupe du monde ».

Genesio a gagné le respect de ses pairs

Pour rappel, la France sera au Qatar dans la poule de l'Australie, du Danemark et de la Tunisie. Et de son côté, Bruno Genesio, ancien joueur de l'OL devenu adjoint puis entraineur principal, a souvent été critiqué lorsqu'il était en poste à Lyon. Mais après son départ, son bon passage en Chine, où il a obtenu de très bons résultats, et ses succès avec Rennes autant que le jeu pratiqué par l'équipe bretonne, lui ont permis d'être élu meilleur entraineur de Ligue 1 la saison passée.