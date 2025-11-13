EdF : Futur sélectionneur, Zidane devance la FFF

Zinedine Zidane ICONSPORT_261024_0480

Favori pour la succession de Didier Deschamps, Zinédine Zidane n’attend pas sa nomination officielle. Alors que la Fédération Française de Football temporise, le probable futur sélectionneur de l’équipe de France commence déjà à composer son staff technique.
C’est pour « bientôt ». En marge d’un match caritatif à Toulon lundi soir, Zinédine Zidane a confirmé son retour sur un banc. Le Français n’a pas donné de détails sur sa prochaine aventure. Mais sauf surprise, son avenir devrait passer par l’équipe de France. L’ancien entraîneur du Real Madrid, libre depuis son départ de la capitale espagnole en 2021, n’a jamais caché son attirance pour le poste de sélectionneur des Bleus. Le technicien n’hésite pas à évoquer son ambition, surtout depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ à la fin de son contrat après la Coupe du monde 2026.

Zinédine Zidane est évidemment le grand favori pour la succession du Bayonnais. On voit mal quelle candidature pourrait faire de l’ombre à celle de la légende du foot tricolore. Il paraît évident que la Fédération Française de Football finira par le contacter. Pour le moment, le président de l’instance Philippe Diallo préfère éviter de s’exprimer sur le sujet et de manœuvrer dans le dos de Didier Deschamps. Une question de respect pour le sélectionneur qui travaille pour imprimer une troisième étoile sur le maillot des Bleus.
Il n’empêche que Zinédine Zidane n’attend pas le coup de fil du dirigeant pour préparer sa prochaine aventure. Selon les informations de Mundo Deportivo, le natif de Marseille a entamé la composition de son futur staff dans lequel il imagine David Bettoni, son fidèle adjoint qui l’avait accompagné pendant ses deux passages sur le banc madrilène, ainsi que Hamidou Msaidie qui travaillait également à ses côtés dans plusieurs domaines comme la préparation physique et psychologique. C’est dire l’impatience de l’ancien meneur de jeu.
1
