Zidane successeur de Deschamps, il rigole bien

Equipe de France11 nov. , 9:40
parQuentin Mallet
Considéré comme le remplaçant idéal à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane a de nouveau confirmé, avec le sourire, qu'il ferait bientôt son retour en tant qu'entraineur.
La carrière d'entraineur de Zinedine Zidane vit au ralenti depuis la fin de son aventure au Real Madrid. Après deux piges consécutives passées sur le banc des Merengues (2016-2018 et 2019-2021), le champion du monde 98 n'a plus retrouvé de banc depuis. En attendant, il dispute régulièrement des matchs à des fins caritatives. Deux semaines après son forfait pour la rencontre des légendes de l'AS Cannes, le légendaire milieu de terrain tricolore s'est présenté à la rencontre organisée à Toulon par Pascal Olmeta pour l'association Un sourire, un Espoir pour la Vie. Mais à défaut de pouvoir chausser les crampons et participer au match, il est resté sur le banc en qualité d'entraineur. L'occasion pour lui de rappeler qu'il préparait son retour dans le grand bain.

Zidane confirme son retour proche

« Là, je vais faire l’entraîneur un petit peu. Quand est-ce qu’on me reverra sur le terrain ? Bientôt, j’espère ! Et sur un banc ? Bientôt aussi (rires) », a déclaré Zinedine Zidane au micro de RMC Sport. Pour rappel, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, de la Juventus et du Real Madrid, est pressenti comme étant le grand favori pour prendre la relève de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du monde 2026. En tout cas, s'il avait voulu retrouver un banc avant, il aurait largement pu avec toutes les sollicitations qu'il a reçues.
Un temps évoqué très proche de signer au Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane a également été dans les petits papiers de la Juventus, du Bayern Munich, voire du Brésil. Leur point commun ? Tous ont essuyé un refus clair et net. « Un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France », déclarait-il justement en octobre dernier.
