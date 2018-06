EdF : Enfin un sélectionneur qui voit les Bleus aller au bout au Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Serie A.

Avant d'affronter l'équipe de France en match amical vendredi, Roberto Mancini a lancé des fleurs en direction du groupe de Didier Deschamps.

« Je ne crois pas en cette équipe de France. Les équipes du haut du classement mondial sont les meilleures au Mondial, seulement, ce n'est pas le cas de la France. Elle n'a rien de spécial. Ils doivent travailler ensemble comme un groupe ». La semaine dernière, Age Hareide, le sélectionneur du Danemark, se payait la tête de son futur adversaire en phase de poules du Mondial russe. S'il est suivi par certains, qui estiment donc que les Bleus ne sont pas favoris à la Coupe du Monde, le son de cloche est bien différent du côté de l'Italie. Interrogé sur la puissance de l'effectif de Didier Deschamps, le nouveau sélectionneur Roberto Mancini s'est effectivement montré dithyrambique à propos de l'EdF.

« La France figure parmi les candidats à la victoire finale de la Coupe du Monde. C'est un groupe qui travaille ensemble depuis des années. Ce sera un bon test. Le réservoir offensif de l'équipe de France ? Comme je l'ai déjà dit, la France peut gagner la Coupe du Monde. Didier Deschamps a fait du très bon travail lors des six dernières années. Les attaquants français sont très techniques et très rapides. Didier Deschamps aussi a reconstruit son équipe », a lancé, en conférence de presse, Mancini, qui sera donc attentif aux performances des Bleus en Russie, et les places donc au niveau des favoris.