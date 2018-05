CDM 2018 : L'attaque XXL du Danemark contre Pogba et Kanté

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Europeen.

Avant d'affronter l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018, Age Hareide, le sélectionneur du Danemark, a complètement allumé le groupe de Didier Deschamps.

Le 26 juin prochain à Moscou, les Bleus affronteront le Danemark dans le cadre de leur dernier match de poules du Groupe C du Mondial 2018. Si elle n'aura lieu que dans un mois, cette rencontre a d'ores et déjà été lancée par Age Hareide, le sélectionneur du Danemark. Interrogé sur son futur adversaire français, le technicien de 64 ans n'a pas hésité à déglinguer la troupe de Didier Deschamps. De Paul Pogba à N'Golo Kanté en passant par le collectif des Bleus, Hareide n'y va pas avec le dos de la cuillère...

« Je ne crois pas en cette équipe. Que je sois damné si nous ne donnons pas du fil à retordre à cette équipe qui, franchement, n'a rien de spécial ! Pogba ? Lui, c'est un jour bien, un jour mal. Il a joué contre Manchester City avec des cheveux teints en blanc et bleu. Contre nous, il choisira sans doute du blanc et rouge... Bon sang, j'ai l'impression qu'il pense surtout à avoir belle allure. Les individualités ? Elles ont des qualités, mais elles auraient besoin de fonctionner comme un groupe, ce qui permettrait à chacune d'elle de donner le meilleur. La France, en tant qu'équipe, a été mise à mal à plusieurs reprises ces derniers temps. Aujourd'hui, elle n'a pas une star comme Zidane qui savait rassembler ses équipiers vers un même but. Kanté n'a pas de profil de leader », a balancé, dans le journal Jyllands-Posten, le sélectionneur danois, qui a donc une piteuse opinion de la France. Une déclaration choc qui pourrait avoir le don de motiver encore un peu plus Pogba et ses coéquipiers tricolores.