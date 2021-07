EdF : Ému, Benzema fait une promesse aux Français

Dans : Equipe de France.

Auteur d’un bon Euro 2021 sous le maillot de l’équipe de France, Karim Benzema a tenu à remercier le public tricolore ainsi que les membres de la sélection de Didier Deschamps.

Malgré l’élimination précoce face à la Suisse dès les huitièmes de finale, la France a quand même vécu de bons moments lors de ce championnat d’Europe des Nations. Outre les belles performances de Paul Pogba, le retour de Karim Benzema a fait plaisir à tout le monde. D’autant plus que l’attaquant du Real Madrid a marqué quatre buts, avec des doublés contre le Portugal en phase de groupes puis face à la Suisse… Autant dire que Benzema a réussi son retour chez les Bleus, alors que Didier Deschamps ne l’avait plus sélectionné depuis 2015 et l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena… Mais même si son Euro est plus ou moins accompli au niveau individuel, la déception collective a pris le dessus pour KB9, qui rêvait de revenir en équipe de France pour faire le doublé Coupe du Monde 2018 - Euro 2021.

« Ce n'est que partie remise, on reviendra plus fort »

Un raté qui attriste le buteur de 33 ans, qui gardera quand même des souvenirs positifs de cet Euro. « Ému de voir ces images, j'aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n'est que partie remise, on reviendra plus fort. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d'avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance », a lancé, sur ses réseaux sociaux, le numéro 19 de la France, qui va maintenant essayer de garder son meilleur niveau jusqu’en 2022, pour le Mondial au Qatar. Car maintenant qu’il a fait son retour en sélection, Benzema devrait logiquement garder sa place. Réponse en septembre prochain pour les qualifications de la Coupe du Monde, puis pour la phase finale de la Ligue des Nations en octobre. Deux rendez-vous lors desquels Benzema aura à coeur de briller.