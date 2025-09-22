EdF : Ekitike envoie un message limpide à Deschamps

Quand t as pas Dembélé, Doué et Barcola pour mettre la pression c'est tout de suite plus simple. Et accessoirement un arbitre très laxiste pour vous laisser à 10.
Oui la semelle sur Paixao au début et que dalle. Donc arrête de pleurnicher.
Toujours aussi con :)
Et le coup de bras dans la tête ?
12 c est le Vélodrome mais vu les gentillesses arbitrale, c est du 12 VS 12 puisque c est incroyable qu' il n y a aucun jaune pour ses bouchers J attend de bien revoir les images pour qui donne le ballon sur notre but annulé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading