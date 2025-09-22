isak a debarque ekitike previent liverpool iconsport 268633 0077 398586

EdF : Ekitike envoie un message limpide à Deschamps

Equipe de France22 sept. , 20:00
parHadrien Rivayrand
Hugo Ekitike a rejoint cet été les rangs de Liverpool. L'ancien du PSG veut se donner toutes les chances de participer à la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. 
Liverpool a misé gros cet été sur Hugo Ekitike. Les Reds croient beaucoup au potentiel de l'international français. Il faut dire que l'ancien du PSG est dans une très belle forme et a très bien réussi ses débuts avec le club de la Mersey. Malgré la concurrence en attaque au sein de l'écurie anglaise, Ekitike n'est pas plus inquiet que cela. Il sait que la saison sera longue et qu'il aura suffisamment de temps de jeu pour prouver sa valeur. Son objectif ? Disputer la prochaine Coupe du monde 2026 sous le maillot de l'équipe de France et il ne s'en cache pas du tout. 

Ekitike croit en ses chances avec l'équipe de France 

Lors d'un entretien accordé à Canal+, le joueur de Liverpool a en effet indiqué concernant les Bleus : « Forcément, quand tu viens ici, j’ai envie de gagner. Et à titre personnel, j’ai envie d’être dans une continuité de ce que j’ai fait en Allemagne et j’ai aussi pu faire ma première en équipe de France. Et voilà, j’espère que je serai là au prochain et pourquoi pas à la Coupe du Monde en 2026, et il faut bosser »

Lire aussi

« Je m’en fous », Ekitike fait le buzz sur Canal+« Je m’en fous », Ekitike fait le buzz sur Canal+
Depuis le début de la saison avec Liverpool, Hugo Ekitke a déjà planté 4 buts en 7 matchs disputés avec les Reds toutes compétitions confondues. Ses bonnes prestations et son état d'esprit font l'unanimité dans le club anglais. De bon augure pour la suite et ses ambitions au plus haut niveau même si du chemin est encore à faire pour finir de convaincre Didier Deschamps de lui laisser une place pour prendre part au prochain Mondial. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_270802_0015
Serie A

Rabiot-Modric, c’est déjà le feu en Italie

ICONSPORT_271638_0004
OM

OM-PSG : Chevalier se troue, Marseille ouvre le score

ICONSPORT_265287_0015
OM

OM : Longoria comprend « la frustration du PSG »

Ligue 1 logo
Ligue 1

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Fil Info

20:30
Rabiot-Modric, c’est déjà le feu en Italie
20:10
OM-PSG : Chevalier se troue, Marseille ouvre le score
19:37
OM : Longoria comprend « la frustration du PSG »
19:10
OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)
19:00
Irles en danger, Bordeaux trouve son remplaçant
18:30
PSG : Kimpembe rétablit la vérité sur son départ
18:00
L’OL bis en Ligue Europa, ça va râler
17:42
Ballon d'Or en direct : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont arrivés !
17:40
Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

Derniers commentaires

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Quand t as pas Dembélé, Doué et Barcola pour mettre la pression c'est tout de suite plus simple. Et accessoirement un arbitre très laxiste pour vous laisser à 10.

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Oui la semelle sur Paixao au début et que dalle. Donc arrête de pleurnicher.

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Toujours aussi con :)

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Et le coup de bras dans la tête ?

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

12 c est le Vélodrome mais vu les gentillesses arbitrale, c est du 12 VS 12 puisque c est incroyable qu' il n y a aucun jaune pour ses bouchers J attend de bien revoir les images pour qui donne le ballon sur notre but annulé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading