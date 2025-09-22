EdF : Ekitike envoie un message limpide à Deschamps

Hugo Ekitike a rejoint cet été les rangs de Liverpool. L'ancien du PSG veut se donner toutes les chances de participer à la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France.

Liverpool a misé gros cet été sur Hugo Ekitike. Les Reds croient beaucoup au potentiel de l'international français. Il faut dire que l'ancien du PSG est dans une très belle forme et a très bien réussi ses débuts avec le club de la Mersey. Malgré la concurrence en attaque au sein de l'écurie anglaise, Ekitike n'est pas plus inquiet que cela. Il sait que la saison sera longue et qu'il aura suffisamment de temps de jeu pour prouver sa valeur. Son objectif ? Disputer la prochaine Coupe du monde 2026 sous le maillot de l'équipe de France et il ne s'en cache pas du tout.

Ekitike croit en ses chances avec l'équipe de France

Lors d'un entretien accordé à Canal+, le joueur de Liverpool a en effet indiqué concernant les Bleus : « Forcément, quand tu viens ici, j’ai envie de gagner. Et à titre personnel, j’ai envie d’être dans une continuité de ce que j’ai fait en Allemagne et j’ai aussi pu faire ma première en équipe de France. Et voilà, j’espère que je serai là au prochain et pourquoi pas à la Coupe du Monde en 2026, et il faut bosser ».

Depuis le début de la saison avec Liverpool, Hugo Ekitke a déjà planté 4 buts en 7 matchs disputés avec les Reds toutes compétitions confondues. Ses bonnes prestations et son état d'esprit font l'unanimité dans le club anglais. De bon augure pour la suite et ses ambitions au plus haut niveau même si du chemin est encore à faire pour finir de convaincre Didier Deschamps de lui laisser une place pour prendre part au prochain Mondial.