EdF : Dugarry prend Hakimi pour humilier Koundé

L'équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 il y a quelques jours. Cependant, le niveau affiché par les Bleus ne rassure pas tous les observateurs.

'équipe de France verra l'Amérique l'été prochain lors de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps n'ont qu'un objectif en tête : soulever le trophée. Cela ne sera pas chose facile même si les Bleus ont des joueurs de grand talent. Jules Koundé en fait partie. Mais ces derniers temps, le joueur du Barça connait une période de méforme. Et ce n'est pas passé inaperçu aux yeux de Christophe Dugarry. Pour le champion du monde 1998, l'équipe de France a trop de retard en défense pour le moment sur d'autres nations. Dugarry n'a d'ailleurs pas hésité à comparer Koundé avec un certain Achraf Hakimi.

Koundé en prend pour son grade

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet balancé sans sourciller : « Jules Koundé, il va rester dans cet état ou ça va aller un peu mieux à un moment ou un autre ? Lucas Digne, vous êtes sûrs que vous pouvez faire la Coupe du monde avec ce joueur comme ça aussi ? Notre défense, elle ne vous fait pas peur ? Quand tu as les deux latéraux qu’on a… Parce qu’excusez-moi, quand je vois Jules Koundé… (...) Si on juge au potentiel, le potentiel de Jules Koundé et Lucas Digne, c’est quoi ? Achraf Hakimi a un Jules Koundé dans chaque orteil… Il y en a plein, il n’y a pas qu’Hakimi ».

Toujours est-il que l'équipe de France fera partie des grandes favorites l'été prochain sur le continent nord-américain. Didier Deschamps va devoir faire quelques réglages mais il sait qu'il pourra compter, si pas de blessures, sur des joueurs d'un calibre différent, notamment en attaque. Jules Koundé, lui, appréciera cette comparaison avec Achraf Hakimi...