ballon d or dembele ou yamal kounde sort du silence iconsport 238489 0204 398355

EdF : Dugarry prend Hakimi pour humilier Koundé

Equipe de France18 nov. , 11:40
parHadrien Rivayrand
0
L'équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 il y a quelques jours. Cependant, le niveau affiché par les Bleus ne rassure pas tous les observateurs. 
L'équipe de France verra l'Amérique l'été prochain lors de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps n'ont qu'un objectif en tête : soulever le trophée. Cela ne sera pas chose facile même si les Bleus ont des joueurs de grand talent. Jules Koundé en fait partie. Mais ces derniers temps, le joueur du Barça connait une période de méforme. Et ce n'est pas passé inaperçu aux yeux de Christophe Dugarry. Pour le champion du monde 1998, l'équipe de France a trop de retard en défense pour le moment sur d'autres nations. Dugarry n'a d'ailleurs pas hésité à comparer Koundé avec un certain Achraf Hakimi.

Koundé en prend pour son grade

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet balancé sans sourciller : « Jules Koundé, il va rester dans cet état ou ça va aller un peu mieux à un moment ou un autre ? Lucas Digne, vous êtes sûrs que vous pouvez faire la Coupe du monde avec ce joueur comme ça aussi ? Notre défense, elle ne vous fait pas peur ? Quand tu as les deux latéraux qu’on a… Parce qu’excusez-moi, quand je vois Jules Koundé… (...) Si on juge au potentiel, le potentiel de Jules Koundé et Lucas Digne, c’est quoi ? Achraf Hakimi a un Jules Koundé dans chaque orteil… Il y en a plein, il n’y a pas qu’Hakimi »

Lire aussi

EdF : Didier Deschamps change d'avis, il veut resterEdF : Didier Deschamps change d'avis, il veut rester
Toujours est-il que l'équipe de France fera partie des grandes favorites l'été prochain sur le continent nord-américain. Didier Deschamps va devoir faire quelques réglages mais il sait qu'il pourra compter, si pas de blessures, sur des joueurs d'un calibre différent, notamment en attaque. Jules Koundé, lui, appréciera cette comparaison avec Achraf Hakimi... 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277063_1011
PSG

Upamecano a trouvé mieux que le PSG

ICONSPORT_276602_0220
Monaco

Le Barça furieux contre Monaco

ICONSPORT_206888_0420 (3)
TV

TV : Pierre Ménès annonce le retour de la Ligue 1 sur Canal+

Fil Info

12:00
Upamecano a trouvé mieux que le PSG
11:20
Le Barça furieux contre Monaco
11:00
TV : Pierre Ménès annonce le retour de la Ligue 1 sur Canal+
10:40
Rennes et Lens font enrager l'OL au mercato
10:20
OM : Hamed Traoré, les réactions sont sans pitié
10:00
Benzema et les Bleus, ce n'est pas fini !
9:40
Monaco attaqué par la Juventus, séisme en Principauté
9:20
Le PSG donne une condition pour lâcher Vitinha au Real

Derniers commentaires

EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

je l'ai trouvé insipide , sans idée durant le premier match face à l'Ukraine, il doit saisir sa chancce car pour le moment c'est trop fade en comparaison avec ses concurrents

Benzema et les Bleus, ce n'est pas fini !

bah non merci. t es bien la bas. garde tas djelaba et concentre toi sur ton nouveau pays

OM : Hamed Traoré, les réactions sont sans pitié

ces pseudos reactions. c est nimp. les supporter ne disent pas de conneries pareilles..... arretez de raconter de la merde svp

TV : Pierre Ménès annonce le retour de la Ligue 1 sur Canal+

pourquoi !!! ils ont pas voulu la reprendre avant, mais voient le manque a gagner. aller vous faire mettre. d ailleurs une chaine avec L1 LDC. EUROpa Liga Premiere ligue. avec plusieurs abonnements differents serait tellement intelligent. que chaque personne puisse voir son equipe jouer dans toutes les compet sur 1 seule chaine

L’OM vire Fabrizio Ravanelli

on sait meme pas a qui tu parles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading