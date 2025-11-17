ICONSPORT_277284_0121

EdF : Didier Deschamps change d'avis, il veut rester

Equipe de France17 nov. , 11:30
parCorentin Facy
0
Didier Deschamps a annoncé depuis plusieurs mois qu’il ne prolongerait pas l’aventure à la tête de l’équipe de France au-delà de la Coupe du monde 2026. Il meurt pourtant d’envie de rester selon Kevin Diaz.
A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps vit ces derniers mois en tant que sélectionneur des Bleus. En effet, l’ex-entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille a annoncé il y a déjà plusieurs mois que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière aventure avec l’équipe de France et qu’il ne prolongerait pas son contrat qui expire l’été prochain. Une page va bientôt se tourner et Zinedine Zidane se tient prêt à récupérer un poste qui semble lui être promis. Ce changement à venir est sans doute un déchirement pour Didier Deschamps selon Kevin Diaz.
Au micro de l’After Foot sur RMC, le consultant a estimé que selon lui, il ne serait pas étonnant que Didier Deschamps souhaite rester encore de longues années à la tête des Bleus. Mais c’est probablement l’opinion publique, de plus en plus favorable à un changement sur le banc de l’équipe de France, qui pousse l’ancien capitaine de la sélection tricolore à laisser sa place selon le consultant.
« Moi je pense tellement que Didier Deschamps a envie de continuer. Je pense qu’il a envie de continuer comme jamais. Je ne le connais pas, mais j’ai l’impression que tout ce dont il a envie, c’est de rester quatre ans de plus. Il arrête car il voit qu’il y a beaucoup de critiques, que les gens n’en peuvent plus. Il ne faut pas oublier comment il a signé avec Le Graët qui le prolonge sans que le Comex soit au courant… Les gens en ont marre » a d'abord lancé Kevin Diaz sur RMC avant de conclure.

Lire aussi

La France favorite pour la Coupe du monde 2026 ?La France favorite pour la Coupe du monde 2026 ?
« Merci pour tout mais on a envie de voir quelque chose d’autre, surtout quand la suite c’est Zinedine Zidane. Peut-être que ce n’est pas Guardiola, je ne sais pas ce que ce sera mais on a peut-être le droit de voir autre chose quand on mange le même yaourt pendant très longtemps même si le yaourt était correct » a analysé le consultant, convaincu que Didier Deschamps ne refuserait pas une prolongation à la tête de l’équipe de France si cela lui était proposé par Philippe Diallo. Il y a néanmoins peu de chances que cela arrive, même en cas de sacre à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.
0
Articles Recommandés
deux matchs a 500 metres de distance c est la magie de la coupe coupe de france 1 385660
Coupe de France

Coupe de France : Le programme complet du 8e tour

ICONSPORT_275409_0152
PSG

PSG : Zabarnyi provoque un inévitable départ

ICONSPORT_037344_0002
Info

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

ICONSPORT_276526_0040
OM

OM : De Zerbi ne le calcule pas, il claque la porte en janvier

Fil Info

15:20
Coupe de France : Le programme complet du 8e tour
15:20
PSG : Zabarnyi provoque un inévitable départ
15:00
Le quotidien L'Equipe en pleine crise
14:30
OM : De Zerbi ne le calcule pas, il claque la porte en janvier
14:00
Manchester United signe un chèque historique pour Vinicius
13:40
60 millions d’euros, Barcelone nargue le PSG
13:20
Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte
13:00
Lens : Pierre Sage rend dingue le Bayern Munich
12:40
OL : Tagliafico confirme un départ possible

Derniers commentaires

Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte

ce type est vraiment nul.... il chie sur tout le monde en permanence. Avec sa t^te de psychopathe, et qd il pete des plombs devient a gerber

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

Un journal doit évoluer s'il ne veut pas mourir. Je ne suis pas assez bien placé pour juger l'évolution proposé par la direction, mais comme souvent les journalistes sont contre chaque évolution même si c'est pour sauver leur vu journal... Et si le journal coule ilq diront que c'est la faute de la direction qui n'a rien fait...

PSG : 120 ME pour Julian Alvarez, accord total

Très bon joueur, généreux dans l'effort.

PSG : 120 ME pour Julian Alvarez, accord total

Je me suis fait la même réflexion après les deux autres. Les titres trompeurs sont leur spécialité.

PSG : 120 ME pour Julian Alvarez, accord total

Un peu en avance !! Le mercato d hiver a même pas commencer 😂😂🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading