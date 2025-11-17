EdF : Didier Deschamps change d'avis, il veut rester

ce type est vraiment nul.... il chie sur tout le monde en permanence. Avec sa t^te de psychopathe, et qd il pete des plombs devient a gerber
Un journal doit évoluer s'il ne veut pas mourir. Je ne suis pas assez bien placé pour juger l'évolution proposé par la direction, mais comme souvent les journalistes sont contre chaque évolution même si c'est pour sauver leur vu journal... Et si le journal coule ilq diront que c'est la faute de la direction qui n'a rien fait...
Très bon joueur, généreux dans l'effort.
Je me suis fait la même réflexion après les deux autres. Les titres trompeurs sont leur spécialité.
Un peu en avance !! Le mercato d hiver a même pas commencer 😂😂🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
L'équipe de France 🇫🇷 sous Didier Deschamps : 🏟️ 175 matchs ✅ 112 victoires 🤝 35 nuls ❌ 28 défaites. #AZEFRA