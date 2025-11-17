EdF : Didier Deschamps change d'avis, il veut rester

Didier Deschamps a annoncé depuis plusieurs mois qu’il ne prolongerait pas l’aventure à la tête de l’équipe de France au-delà de la Coupe du monde 2026. Il meurt pourtant d’envie de rester selon Kevin Diaz.

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps vit ces derniers mois en tant que sélectionneur des Bleus. En effet, l’ex-entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille a annoncé il y a déjà plusieurs mois que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière aventure avec l’équipe de France et qu’il ne prolongerait pas son contrat qui expire l’été prochain. Une page va bientôt se tourner et Zinedine Zidane se tient prêt à récupérer un poste qui semble lui être promis. Ce changement à venir est sans doute un déchirement pour Didier Deschamps selon Kevin Diaz.

Au micro de l’After Foot sur RMC, le consultant a estimé que selon lui, il ne serait pas étonnant que Didier Deschamps souhaite rester encore de longues années à la tête des Bleus. Mais c’est probablement l’opinion publique, de plus en plus favorable à un changement sur le banc de l’équipe de France, qui pousse l’ancien capitaine de la sélection tricolore à laisser sa place selon le consultant.

« Moi je pense tellement que Didier Deschamps a envie de continuer. Je pense qu’il a envie de continuer comme jamais. Je ne le connais pas, mais j’ai l’impression que tout ce dont il a envie, c’est de rester quatre ans de plus. Il arrête car il voit qu’il y a beaucoup de critiques, que les gens n’en peuvent plus. Il ne faut pas oublier comment il a signé avec Le Graët qui le prolonge sans que le Comex soit au courant… Les gens en ont marre » a d'abord lancé Kevin Diaz sur RMC avant de conclure.

« Merci pour tout mais on a envie de voir quelque chose d’autre, surtout quand la suite c’est Zinedine Zidane. Peut-être que ce n’est pas Guardiola, je ne sais pas ce que ce sera mais on a peut-être le droit de voir autre chose quand on mange le même yaourt pendant très longtemps même si le yaourt était correct » a analysé le consultant, convaincu que Didier Deschamps ne refuserait pas une prolongation à la tête de l’équipe de France si cela lui était proposé par Philippe Diallo. Il y a néanmoins peu de chances que cela arrive, même en cas de sacre à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.