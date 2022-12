EdF : Docteur Kolo Muani s’est fait recadrer en conf

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Alors qu’un virus touche actuellement le groupe tricolore, Randal Kolo Muani n’est pas inquiet. L’attaquant de l’équipe de France estime que les joueurs touchés seront remis d’ici la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine dimanche. Sauf que l’ex-Nantais a peut-être parlé trop vite.

Ils n’étaient plus que 19 à participer à l’entraînement collectif des Bleus ce vendredi. En plus de Théo Hernandez et d’Aurélien Tchouaméni, respectivement victimes de contusions au genou et à la hanche, Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont restés à l’écart du groupe à cause du fameux virus. Celui qui avait empêché Adrien Rabiot et Dayot Upamecano de disputer la demi-finale du Mondial 2022 contre le Maroc (2-0) mercredi. La situation devient donc inquiétante à l’approche de la finale face à l’Argentine dimanche.

[📺LIVE] 🏆 #FIFAWorldCup

🇫🇷🎙️ Suivez la conférence de presse de Kolo Muani et Dembélé avant la finale de la Coupe du Monde#beINBLEUS #beINFWC2022 https://t.co/d4yOkw4SuX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 16, 2022

Mais de son côté, Randal Kolo Muani s’est montré rassurant en début de conférence de presse. « Il y a une petite grippe, je pense, qui se propage mais c'est rien de méchant, a calmé l’attaquant de l’Eintracht Francfort. Je pense qu'ils vont se rétablir très, très vite et être sur pied dimanche. » Une réponse immédiatement corrigée par Raphaël Raymond, le chargé des relations médias qui a remis Randal Kolo Muani à sa place ! « Sur ce plan-là, comme vous le savez Randal n'est pas docteur de l'équipe de France, a-t-il lâché. On vous fera une précision à la suite. »

Kolo Muani n'est pas inquiet

Malgré ce rappel à l’ordre, l’ancien Nantais a assuré qu’il n’avait pas peur d’être contaminé. « Non. On fait tous attention, a réagi l’attaquant buteur face au Maroc. Il y a une zone sanitaire mise en place. Cela va être mieux dans les jours à venir. Ceux qui sont malades restent dans leur chambre. On se lave bien les mains, on se serre les mains avec les poings. On est très stricts sur ça. » Il n’empêche que le sujet paraît sensible.