EdF ‍: Djaoui Cissé, ça devient grave ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L’équipe de France dispute son quart de finale de l’Euro espoirs face au Danemark ce dimanche, et encore une fois, Djaoui Cissé fait exploser sa classe et son talent.

Le milieu de terrain a égalisé d’un rush dont il a le secret dans ce match, et provoque toujours l’admiration des suiveurs des pépites du football français. Le joueur rennais a déjà marqué deux buts remarquables contre la Pologne, et sa facilité technique ainsi que son style chaloupé font le bonheur de la formation de Gérald Baticle. « Sa trajectoire depuis l’arrivée de Beye contre Strasbourg est complètement folle. Plus ça avance, plus il élargit sa palette.. il rayonnait dans des zones plus basses mais là il impacte aussi dans les 25 derniers mètres avec des buts incroyables. Ça devient n’importe quoi », a souligné le consultant de DAZN Walid Acherchour à propos d’un joueur qui émerveille à seulement 21 ans.