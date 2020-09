EdF : Didier Deschamps pardonne facilement, Rabiot remue le couteau...

Dans : Equipe de France.

De retour en équipe de France après deux ans d'absence, Adrien Rabiot veut donner raison à Didier Deschamps.

Que ce soit face à la Suède samedi ou contre la Croatie en début de semaine prochaine, Adrien Rabiot aura à coeur d’afficher son meilleur visage sous le maillot bleu. Potentiellement titulaire dans le nouveau 3-5-2 de Didier Deschamps aux côtés de N’Golo Kanté, le milieu de terrain de la Juventus veut sûrement se racheter auprès du public français. Même s’il ne regrette pas d’avoir refusé sa place de réserviste avant la Coupe du Monde 2018, le joueur de 25 ans sait qu’il a froissé le sélectionneur avec cette histoire. Une histoire qui appartient désormais au passé, comme l’explique Rabiot.

« Il n'y a jamais eu d'affront fait au sélectionneur ou d'agressivité. Didier Deschamps le sait bien. Je sais que le sélectionneur ne reste pas figé sur ce genre de choses et il regarde surtout les performances. Avec Didier Deschamps, ça se passe aussi très bien, on a eu l'occasion de discuter, d'échanger un petit peu sur ce qui c'était passé en 2018, mais également sur ce rassemblement-là, sur la Juventus, sur ce que je vis aussi. Sur ces derniers mois j'ai eu des périodes assez compliquées donc ce n'était pas justifié de revenir en équipe de France. Mais là, avec la Juve, j’ai pu rejouer et retrouver mon niveau », a détaillé, sur la chaîne de la FFF, Rabiot, qui veut connaître des hauts après avoir vécu des bas chez les Bleus. Après six sélections moyennes, celui qui n’a plus porté le maillot français depuis mars 2018 veut réussir son nouveau départ pour briguer une place à l’Euro 2021. Ce qui passera par des bonnes performances en Ligue des Nations...