EdF : Didier Deschamps interpellé, il doit surveiller cette muraille

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Pas habitué à révolutionner son groupe, Didier Deschamps est toutefois invité à venir regarder ce qu'il se passe du côté du championnat de Belgique, où un Français brille comme rarement.

Après la retraite d’Hugo Lloris, la France a trouvé son bonheur en ce qui concerne le poste de gardien de but. Mike Maignan est parti pour s’installer un bon bout de temps chez les Bleus, notamment s’il confirme la forme montrée lors des dernières sorties. Sa parade miraculeuse en Irlande fait encore pleurer dans les pubs de Dublin. Derrière, le portier du Milan AC, c’est plus flou et Didier Deschamps n’a pas encore tranché de manière définitive. Brice Samba a le vent en poupe, et Alphonse Areola a toujours la confiance de son sélectionneur malgré sa carrière compliquée.

Des places sont à prendre, et en Belgique, on pousse pour un gardien peu connu dans l’hexagone. Il s’agit de Jean Butez, formé à Lille et qui à 27 ans, connait une période faste dans sa carrière. Le dernier rempart d’Antwerp a remporté la Coupe de Belgique, et il enchaine les matchs sans prendre de buts, au point d’en faire l’un des meilleurs du genre en Europe. Cette saison, il y a en effet eu 26 rencontres que Jean Butez a terminées sans encaisser le moindre but, dont 20 en championnat, pas loin du record historique de l'illustre Michel Preud'homme. Ce niveau de performance a mis en appétit plusieurs clubs étrangers, et notamment Villarreal qui essaye de le faire venir pour cet été.

Un gros transfert pour changer sa carrière ?

Son agent en a profité pour asséner une phrase qui démontre à quel point Jean Butez a changé de cap. « S’il jouait en Ligue 1, on parlerait de lui en équipe de France », a lancé Patrick De Vlamynck, l’agent du gardien français, sur La Dernière Heure. Une affirmation qui au moins le don de faire parler du portier français de 27 ans, même s’il n’est pas certain que l’ancien lillois soit dans les petits papiers de Didier Deschamps. Du moins pour le moment, car en cas d’arrivée cet été dans un club d’un grand championnat, cela pourrait lui ouvrir quelques portes.