EdF ‍: Didier Deschamps a-t-il été insultant ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps s'est pris une salve musclée en provenance d'Espagne pour ses propos tenus en conférence de presse ce mercredi. Une polémique qui ne semble clairement pas justifiée.

De retour en conférence de presse après une longue pause de matchs internationaux, Didier Deschamps est entré dans la préparation des prochaines rencontres des Bleus. L’exercice de la liste lui a permis de balayer aussi l’actualité de ses joueurs, et dans ces conférences de presse, le sélectionneur doit au moins autant parler de ceux qui sont convoqués, que de ceux qui ne sont pas convoqués. Ce fut le cas avec Alexandre Lacazette, mais le dossier de Robin Le Normand a aussi été évoqué. Le défenseur de la Real Sociedad a fait le choix de se mettre à disposition de l’Espagne, lui qui n’a jamais été appelé par la France.

Deschamps complimente Le Normand, ça ne passe pas

Il a quasiment fait toutes ses classes dans le club basque, et sa décision a été respectée par Didier Deschamps. « Il a un parcours atypique, on le suivait depuis un moment. Ce n'est pas un joueur qui joue dans un grand club européen, et il ne prend pas beaucoup de place dans l'espace médiatique. Mais il est performant depuis plusieurs saisons. C'est son choix et je lui souhaite le meilleur avec la sélection espagnole », a lancé Didier Deschamps, qui se pensait tranquille avec cette sortie. Et bien non, elle a choqué le club de San Sebastian, qui a pris ça pour un manque de respect.

Una de las características de los campeones ha sido la humildad. La Real ha sido campeona y ha tenido grandes campeones. Allez Real, Allez @LN_Robin! #WeareReal | #AurreraReala pic.twitter.com/UXn9qX4KjD — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 31, 2023

La Real Sociedad, qui n’est tout de même pas considérée comme un grand d’Europe quoi qu’on dise, a pris la mouche et a décidé de sortir la sulfateuse sur les réseaux sociaux. « Une des caractéristiques des champions est l'humilité. La Real a été championne et a eu de grands champions. Allez Real (en français), Allez Robin », a balancé le club espagnol, qui a ensuite ressorti une vidéo d’Antoine Griezmann qui rappelait que la formation basque avait cru en lui alors qu’il était rejeté de partout en France. Deux tacles pour une déclaration loin d’être fracassante, c’est ce qui s’appelle un énervement assez inattendu. Roi de la langue de bois, Didier Deschamps doit se dire qu’il n’en faut pas beaucoup pour provoquer la colère de certains.