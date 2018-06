EdF : Di Méco dit pourquoi il faut un France-Argentine en 1/8e

Dans : Equipe de France.

Au moment du tirage au sort des poules de la Coupe du monde, les perspectives de passer la phase de poules demeuraient tout de même particulièrement importantes pour les Bleus.

En regardant plus loin sur le tableau, la crainte était surtout de tomber contre l’Argentine dès les 1/8e de finale. Après deux matchs, ce n’est plus du tout la même musique. La Croatie va probablement terminer à la première place, mais le suspense reste entier en ce qui concerne la deuxième place. Pour l’équipe de France, vaut-il mieux toujours éviter l’Argentine de Lionel Messi, ou bien est-elle finalement bonne à prendre ? Eric Di Méco s’est mouillé dans ce débat pour le moment hypothétique.

« L’Argentine, ils sont nuls et en plus ils risquent d’avoir un sélectionneur viré avant le dernier match de poule. Ils risquent de se retrouver dans une crise de folie. Imaginons qu’ils arrivent à s’en sortir en poule, par rapport à ce que j’ai vu, je préfère prendre l’Argentine. Au moins, les Français se méfieront car cela reste un grand nom. C’est la catastrophe tout de même cette équipe. Alors que le Nigéria, peut-être qu’on va les prendre de haut et leur vitesse devant va nous gêner », a lâché l’ancien défenseur de l’équipe de France au micro de RMC. Un vœu qui sera difficilement exaucé si l’Argentine ne se réveille pas sérieusement face au Nigéria.