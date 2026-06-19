DD entame sa dernière danse avec la France
Didier Deschamps va quitter la France

EdF : Désiré Doué sur le banc, Didier Deschamps a tranché

Equipe de France19 juin , 22:40
parEric Bethsy
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Pour le deuxième match des Bleus dans le Mondial 2026, Didier Deschamps prépare un changement dans son secteur offensif. Buteur après son entrée contre le Sénégal (3-1) mardi, Bradley Barcola pourrait débuter face à l’Irak lundi, mais pas au détriment d’Ousmane Dembélé, pourtant décevant.
Didier Deschamps ne prévoit pas d’opérer une grande rotation. Face à l’Irak lundi, l’équipe de France devrait ressembler à celle qui avait débuté contre le Sénégal mardi. Le journaliste de Canal+ Bertrand Latour évoquait la possibilité de voir deux ou trois changements au maximum dans le onze de départ. Parmi ces modifications, l’une d’entre elles pourrait bien concerner le secteur offensif. L’Equipe nous apprend que le sélectionneur tricolore envisage de titulariser Bradley Barcola pour le deuxième match des Bleus dans ce Mondial 2026.
Le Bayonnais souhaite récompenser l’ailier du Paris Saint-Germain pour son entrée convaincante face aux Lions de la Teranga. Rappelons que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avait inscrit le deuxième but français seulement deux minutes après son entrée en jeu. Sa capacité à prendre la profondeur a fait la différence et contraste avec les profils de ses concurrents, plus habitués à demander le ballon dans les pieds et à repiquer vers l’axe. Bradley Barcola a donc des chances de débuter sur le côté gauche. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, la victime ne sera pas Ousmane Dembélé.

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L’avant-centre du Paris Saint-Germain a toujours autant de mal à s’exprimer en sélection, que ce soit sur le couloir droit ou dans un rôle de numéro 10. Sa prestation contre le Sénégal a déçu le staff de l’équipe de France qui choisit néanmoins de lui renouveler sa confiance. C’est donc Désiré Doué qui devrait faire les frais de ce choix, lui qui n’a pourtant pas démérité, et dont le profil peut s’avérer utile pour percer le bloc bas irakien.
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Laissons le la bas ! On a gagné 2 ligues des champions sans lui et on ne peut pas avoir tous les meilleurs joueurs du monde !!

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Mais qu'est ce que tu racontes toi ?? 😂😂 c'est ton cousin ou quoi ! Tu es vraiment en souffrance mon pauvre

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Ce n'est pas un mauvais calcul. Il demande 20M car il sait que des clubs anglais sont intéressés, et eux, ils les mettent les 20M même pour un an de contrat restant. Maintenant, s'il veut vraiment vendre Pagis cet été pour ne pas le voir partir libre l'été prochain, et si les clubs anglais ne sont pas au rendez-vous, effectivement, il devra revoir ses prétentions à la baisse car aucun club espagnol, italien, allemand ou français ne poseront 20M pour un joueur qui n'a pas non plus montrer beaucoup de choses (moi le peu qu'il a montré me plaît honnêtement et il a une grande marge de progression mais c'est trop cher pour le marché non anglais)

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N'attendez rien du parrain de la mafia et encore moins du clown avec ses troubles cognitifs.

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