PSG : Luis Enrique sanctionne et humilie Chevalier

A peine de retour de sa grave blessure à la main, Matvey Safonov a repris sa place de titulaire au détriment de Lucas Chevalier contre Newcastle mercredi. Une sanction difficile à avaler pour l’international français.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier avait perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov avant les fêtes. Mais la fracture de la main de l’international russe avait permis au gardien formé au LOSC de récupérer sa place. Tout juste de retour à l’entraînement, l’ancien portier de Krasnodar a immédiatement été relancé dans le onze de départ contre Newcastle mercredi soir. Une mauvaise surprise voire une sanction pour Lucas Chevalier , qui s’attendait très certainement à enchaîner après la victoire contre l’AJ Auxerre.

Interrogé dans les colonnes du Parisien, l’ancien gardien du club de la capitale Jérôme Alonzo ne comprend plus la gestion de Luis Enrique. Pour le consultant de la Chaîne L’Equipe, Lucas Chevalier méritait clairement de continuer à enchaîner et surtout, le retour précipité de Matvey Safonov après sa grave blessure à la main dénote d’un manque de confiance énorme du staff du PSG à l’égard de l’ex-gardien du LOSC.

Jérôme Alonzo ne comprend pas Luis Enrique

« Lucas était déjà dans le dur, mais là, c’est d’une violence sans nom » estime Jérôme Alonzo dans les colonnes du quotidien francilien avant de poursuivre. « On est entre la sanction et l’humiliation. Safonov ne revient pas d’une gastro mais d’une fracture de la main. Sportivement, il mérite de rejouer. Mais là, il reprend à peine l’entraînement qu’il est déjà titulaire. C’est comme s’il le faisait jouer avec une attelle ! » s’interroge Jérôme Alonzo, qui ne comprend pas du tout la décision de Luis Enrique de précipiter ainsi le retour à la compétition de Matvey Safonov.

Une décision en tout cas très difficile à avaler pour Lucas Chevalier. Le gardien français devrait une nouvelle fois s’asseoir sur le banc des remplaçants à Strasbourg ce dimanche soir. Une douche froide pour celui dont les six premiers mois au Paris Saint-Germain sont définitivement plus difficiles que prévu, alors que Luis Enrique avait fait le forcing pour le faire venir l’été dernier afin de compenser le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City.