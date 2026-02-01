ICONSPORT_283585_0273

PSG : Luis Enrique sanctionne et humilie Chevalier

PSG01 févr. , 8:40
parCorentin Facy
1
A peine de retour de sa grave blessure à la main, Matvey Safonov a repris sa place de titulaire au détriment de Lucas Chevalier contre Newcastle mercredi. Une sanction difficile à avaler pour l’international français.
En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier avait perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov avant les fêtes. Mais la fracture de la main de l’international russe avait permis au gardien formé au LOSC de récupérer sa place. Tout juste de retour à l’entraînement, l’ancien portier de Krasnodar a immédiatement été relancé dans le onze de départ contre Newcastle mercredi soir. Une mauvaise surprise voire une sanction pour Lucas Chevalier, qui s’attendait très certainement à enchaîner après la victoire contre l’AJ Auxerre.
Interrogé dans les colonnes du Parisien, l’ancien gardien du club de la capitale Jérôme Alonzo ne comprend plus la gestion de Luis Enrique. Pour le consultant de la Chaîne L’Equipe, Lucas Chevalier méritait clairement de continuer à enchaîner et surtout, le retour précipité de Matvey Safonov après sa grave blessure à la main dénote d’un manque de confiance énorme du staff du PSG à l’égard de l’ex-gardien du LOSC.

Jérôme Alonzo ne comprend pas Luis Enrique

« Lucas était déjà dans le dur, mais là, c’est d’une violence sans nom » estime Jérôme Alonzo dans les colonnes du quotidien francilien avant de poursuivre. « On est entre la sanction et l’humiliation. Safonov ne revient pas d’une gastro mais d’une fracture de la main. Sportivement, il mérite de rejouer. Mais là, il reprend à peine l’entraînement qu’il est déjà titulaire. C’est comme s’il le faisait jouer avec une attelle ! » s’interroge Jérôme Alonzo, qui ne comprend pas du tout la décision de Luis Enrique de précipiter ainsi le retour à la compétition de Matvey Safonov.

Lire aussi

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculairePSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
PSG : Luis Enrique a une mauvaise nouvelle pour Lucas ChevalierPSG : Luis Enrique a une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier
Une décision en tout cas très difficile à avaler pour Lucas Chevalier. Le gardien français devrait une nouvelle fois s’asseoir sur le banc des remplaçants à Strasbourg ce dimanche soir. Une douche froide pour celui dont les six premiers mois au Paris Saint-Germain sont définitivement plus difficiles que prévu, alors que Luis Enrique avait fait le forcing pour le faire venir l’été dernier afin de compenser le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_285367_0086
FC Nantes

Un arbitre muet à Lorient, Nantes s'énerve

ICONSPORT_239756_0076
TV

TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports

ICONSPORT_279292_0131
OM

L'OM accepte de payer pour Abdelli, accord imminent

Fil Info

01 févr. , 9:40
Un arbitre muet à Lorient, Nantes s'énerve
01 févr. , 9:20
TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports
01 févr. , 9:00
L'OM accepte de payer pour Abdelli, accord imminent
01 févr. , 8:20
OL : Deux départs et deux arrivées, 48 heures de folie à Lyon
01 févr. , 8:00
OM : Rulli viré avec effet immédiat
31 janv. , 23:08
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 23:07
L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes
31 janv. , 22:58
Esp : Barcelone maintient le cap en Liga

Derniers commentaires

Rester à l’OL, Endrick a menti

'est véritablement en juin ou après la CM que l'on sera fixé . Tout comme pour Morton ou Kluivert ( qui pourrai intéresser le Réal )

TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports

Et ? Bande de fragiles ! Sérieux on peut plus rien dire. De toute manière sa place c'est à la Kouizine !

Rester à l’OL, Endrick a menti

et beaucoup d'autres encore Hendrick a de l'ambition et tient à la sélection , financièrement un prêt un an de plus sera réalisable si l'OL se qualifie en LDC

L'OM accepte de payer pour Abdelli, accord imminent

Un joueur de L1 en surpoids Faudra pas chialer derrière et se trouver des excuses.

Rester à l’OL, Endrick a menti

Cela fait un et demi qu'il ne jouait pas alors qu'il en avait manifestement le niveau ; le Réal cherche un AC et décalera MBappé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading