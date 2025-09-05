EdF ‍: Deschamps se fâche, Zidane prend ses distances

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après le départ de Didier Deschamps programmé l’été prochain, Zinédine Zidane a toutes les chances de prendre les commandes de l’équipe de France. Mais en attendant, l’ancien entraîneur du Real Madrid se fait discret et laisse les Bleus disputer sereinement les éliminatoires du Mondial 2026.

C’est une évidence, les critiques ne laissent pas Didier Deschamps insensible. Le sélectionneur de l’équipe de France constate avec amertume que son départ programmé l’été prochain fait des heureux. D’autant que son probable successeur Zinédine Zidane, lui, possède une très belle cote de popularité. L’ancien entraîneur du Real Madrid aurait pu en profiter pour se montrer et se faire entendre. Mais ce n’est pas le genre de la maison.

Le coach inactif depuis 2021, année de sa dernière séparation avec la Maison Blanche, préfère rester discret. Zinédine Zidane refuse de polluer l’actualité des Bleus qui s’apprêtent à entamer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Il est vrai que le Ballon d’Or 1998, régulièrement aperçu en famille sur Instagram, n’a pas besoin d’en rajouter. Tout le monde connaît ses intentions qu’il a lui-même révélées à plusieurs reprises. Et notamment lors d’un événement organisé par son équipementier Adidas en mai dernier. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur, avait-il confié. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte. »

Zidane reste dans l'ombre

C’était une manière de confirmer sa candidature sans pousser Didier Deschamps vers la sortie. « Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, et il faut respecter tout ça, et c'est ce qu'on fait, tempérait Zinédine Zidane. J'ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n'est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. » Sa discrétion devrait convenir au président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo qui tient lui aussi à laisser l’actuel sélectionneur travailler dans un contexte favorable.