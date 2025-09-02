France ‍: Zidane ne tient pas ses nerfs, Domenech est toujours dégoûté

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Dans un entretien accordé à Europe 1, Raymond Domenech est revenu sur le coup de boule de Zinedine Zidane contre Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie. Un geste qu'il ne comprend toujours pas, près de 20 ans plus tard.

L'image de Zinedine Zidane assénant un coup de boule à Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006, face au grand rival italien, a marqué les esprits d'un pays entier. Accrochés à leur fauteuil ou leur canapé, les nombreux spectateurs de cette rencontre sont longtemps restés dans l'incompréhension devant un tel geste, alors que les Bleus avaient une chance d'aller chercher une deuxième étoile, seulement huit ans après la première face au Brésil. La surprise des Français devant ce coup de boule n'a eu d'égal que celle de Raymond Domenech, assis en premières loges ce soir là. Invité de l'émission Culture Médias diffusée sur Europe 1, il a pris le temps de revenir sur cet événement en faisant part de son incompréhension de faire de son dernier match en Équipe de France un fiasco.

Le regret de Domenech envers Zidane

« Impitoyable », Didier Deschamps prévient les joueurs français https://t.co/q3wBlY2Zls — Foot01.com (@Foot01_com) September 2, 2025

« Le quatrième arbitre a inventé l'arbitrage vidéo ce jour-là. Personne ne l'avait vu, l'arbitre ne l'avait pas vu, le juge de touche ne l'avait pas vu, je ne dis pas que c'était bien. Mais il y avait une petite télévision pour le cameraman qui était posée sur le côté. Le quatrième arbitre a vu les images et il a appelé l'arbitre pour lui dire. Zidane ne montrait rien. Au départ, je croyais même que c'était David Trezeguet. Je trouve dommage de finir comme ça. C'était son dernier match, où il pouvait entrer dans la légende par le haut. Il aurait été champion du monde, Ballon d'or, une chose que personne n'aurait jamais pu rattraper. Il aurait gagné deux Coupes du monde, je trouve ça dommage de ne pas avoir su tenir ses nerfs à ce moment-là », a regretté Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France entre 2004 et 2010.

Une chose est sûre, l'histoire aurait été bien différente si les Bleus avaient fini par l'emporter sans cet accroc. Ironie du sort ou non, celui qui devrait prendre la place de Didier Deschamps sur le banc de l'Équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde devrait être Zinedine Zidane. Tout juste 20 après.