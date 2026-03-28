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Didier Deschamps - sélectionneur de l'équipe de France

EdF : Deschamps prépare une compo dingue contre la Colombie

Equipe de France28 mars , 11:20
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche, l’équipe de France affronte la Colombie en match amical. Didier Deschamps va faire tourner son effectif pour cette rencontre face à la Tricolor.
L’équipe de France a battu le Brésil il y a quelques jours en amical, ce qui a redonné un peu de confiance aux joueurs de Didier Deschamps, qui disposeront de peu d’occasions de se préparer avant la Coupe du monde. Ce dimanche soir, les Bleus poursuivent leur préparation avec une rencontre face à la Colombie, un adversaire de qualité dont il faudra se méfier, d’autant plus que les Tricolores manqueront probablement de repères.

Deschamps veut encore faire des tests aux Etats-Unis 

En effet, Didier Deschamps prévoit de faire tourner son équipe, comme l’annonce depuis quelques heures Le Parisien. Le média indique que Brice Samba sera titularisé dans les buts, lui qui n’a plus joué avec les Bleus depuis mars 2024. Pierre Kalulu évoluera à droite, Lucas Digne à gauche, tandis que la charnière centrale sera composée de Maxence Lacroix et Lucas Hernandez.
Au milieu de terrain, N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga et Warren Zaïre-Emery devraient être alignés. Le secteur offensif comptera Rayan Cherki, Maghnes Akliouche et Désiré Doué. Pour l’attaque, la place sera disputée entre Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Le joueur de l'Inter part pour le moment favori.

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Si ce match n’a pas d’enjeux apparents pour l'équipe de France, certains joueurs ont tout de même beaucoup à gagner. Didier Deschamps a du pain sur la planche pour peaufiner son équipe, au vu de certains niveaux disparates depuis quelque temps. Ne pas perdre face à la Colombie permettrait à l’ensemble du groupe de gagner en confiance et de consolider les automatismes.
Ce sera aussi l’occasion pour les jeunes talents de se mettre en valeur sur la scène internationale. Une performance convaincante pourrait envoyer un signal fort et instaurer une dynamique positive avant le grand rendez-vous de 2026.
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Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

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13
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Le Havre
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18
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