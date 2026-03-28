EdF : Deschamps prépare une compo dingue contre la Colombie

Ce dimanche, l’équipe de France affronte la Colombie en match amical. Didier Deschamps va faire tourner son effectif pour cette rencontre face à la Tricolor.

L’ équipe de France a battu le Brésil il y a quelques jours en amical, ce qui a redonné un peu de confiance aux joueurs de Didier Deschamps, qui disposeront de peu d’occasions de se préparer avant la Coupe du monde. Ce dimanche soir, les Bleus poursuivent leur préparation avec une rencontre face à la Colombie, un adversaire de qualité dont il faudra se méfier, d’autant plus que les Tricolores manqueront probablement de repères.

Deschamps veut encore faire des tests aux Etats-Unis

En effet, Didier Deschamps prévoit de faire tourner son équipe, comme l’annonce depuis quelques heures Le Parisien. Le média indique que Brice Samba sera titularisé dans les buts, lui qui n’a plus joué avec les Bleus depuis mars 2024. Pierre Kalulu évoluera à droite, Lucas Digne à gauche, tandis que la charnière centrale sera composée de Maxence Lacroix et Lucas Hernandez.

Au milieu de terrain, N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga et Warren Zaïre-Emery devraient être alignés. Le secteur offensif comptera Rayan Cherki, Maghnes Akliouche et Désiré Doué. Pour l’attaque, la place sera disputée entre Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Le joueur de l'Inter part pour le moment favori.

Si ce match n’a pas d’enjeux apparents pour l'équipe de France, certains joueurs ont tout de même beaucoup à gagner. Didier Deschamps a du pain sur la planche pour peaufiner son équipe, au vu de certains niveaux disparates depuis quelque temps. Ne pas perdre face à la Colombie permettrait à l’ensemble du groupe de gagner en confiance et de consolider les automatismes.

Ce sera aussi l’occasion pour les jeunes talents de se mettre en valeur sur la scène internationale. Une performance convaincante pourrait envoyer un signal fort et instaurer une dynamique positive avant le grand rendez-vous de 2026.