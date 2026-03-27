Pogaçar bientot sous le maillot du PSG ?
Pogaçar bientot sous le maillot du PSG ?

Le PSG dément vouloir gagner le Tour de France

PSG27 mars , 15:30
parClaude Dautel
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Tandis que le PSG prépare une offre pour avoir un club dans la version européenne de la NBA, le club de la capitale n'est pas tenté par la création d'une équipe de cyclisme.
Outre son équipe de football, championne d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain a également une équipe de handball et de judo. Ces derniers mois, Nasser Al-Khelaifi travaille également pour que le PSG soit intégré à la future NBA européenne, et forcément le club de la capitale pourrait s'inviter dans d'autres sports au fil des années. Et ce vendredi, c'est l'hypothèse d'une équipe de cyclisme qui est évoquée, puisque la question a été posée au directeur général du PSG. Lors d'un podcast avec Alexandre Mars, entrepreneur, chef d'entreprise, philanthrope et auteur français, Victoriano Melerio a confirmé qu'effectivement le Paris Saint-Germain avait été approché pour monter sa propre équipe cycliste professionnelle Le dirigeant parisien a clairement fait connaître la position de Qatar Sport Investments, propriétaire du club de la capitale.

Le PSG est conscient de l'impact du Tour de France

« Pour l'instant on n'a pas donné suite. Je me disais que c'était pas mal comme exposition, elle est juste incroyable à travers le Tour de France, mais non, on n'a pas donné suite », a précisé le directeur général du Paris Saint-Germain. Il est vrai que la Grande Boucle est la compétition sportive la plus populaire de France, et en plus elle a lieu au moment où l'équipe de football est souvent en pause. De plus, les investissements pour avoir une belle équipe de cyclisme sont considérablement moindres que pour une équipe de football.

Seixas sous le maillot du PSG un jour ?

Mais le PSG est donc très clair, ce n'est pas demain que l'on verra Tadej Pogačar ou Paul Seixas, le prodige lyonnais du cyclisme, sous le maillot du Paris Saint-Germain. Cependant, si le sujet semble clos pour l'instant du côté parisien, il se pourrait bien que dans le futur, la question revienne à la Une de l'actualité. En attendant, UAE Team Emirates ou Decathlon CMA CGM peuvent encore dormir tranquillement, le Qatar n'a pas encore prévu d'investir dans le vélo.
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Ça fait surtout 30 ans que vous vous cachez derrière a vous palucher dessus alors que depuis c'est quoi? 1 L1 et 0 coupe de France depuis 1989... Wahou le pseudo plus grand club français 😂🤣😂

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Ah l'amour du maillot ! Vu que vous les insultez un match sur deux, c'est pas a l'OM que ça arriverait ... sauf à être une 🐐 invendable et ça vous en avez une collection, un vrai troupeau de 🐐🐐🐐, vous allez bientôt recevoir une subvention de l'UE pour votre cheptel 🤣😂🤣

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moi? si oui sur quoi?

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ça fait 30 ans que vous chialez sur notre LDC.... mdr

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l amour du maillot! ptdr

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
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Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
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Auxerre
222757152236-14
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172645172445-21
18
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142735192560-35

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