Le PSG dément vouloir gagner le Tour de France

Tandis que le PSG prépare une offre pour avoir un club dans la version européenne de la NBA, le club de la capitale n'est pas tenté par la création d'une équipe de cyclisme.

Outre son équipe de football, championne d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain a également une équipe de handball et de judo. Ces derniers mois, Nasser Al-Khelaifi travaille également pour que le PSG soit intégré à la future NBA européenne, et forcément le club de la capitale pourrait s'inviter dans d'autres sports au fil des années. Et ce vendredi, c'est l'hypothèse d'une équipe de cyclisme qui est évoquée, puisque la question a été posée au directeur général du PSG. Lors d'un podcast avec Alexandre Mars, entrepreneur, chef d'entreprise, philanthrope et auteur français, Victoriano Melerio a confirmé qu'effectivement le Paris Saint-Germain avait été approché pour monter sa propre équipe cycliste professionnelle Le dirigeant parisien a clairement fait connaître la position de Qatar Sport Investments, propriétaire du club de la capitale.

Le PSG est conscient de l'impact du Tour de France

« Pour l'instant on n'a pas donné suite. Je me disais que c'était pas mal comme exposition, elle est juste incroyable à travers le Tour de France, mais non, on n'a pas donné suite », a précisé le directeur général du Paris Saint-Germain. Il est vrai que la Grande Boucle est la compétition sportive la plus populaire de France, et en plus elle a lieu au moment où l'équipe de football est souvent en pause. De plus, les investissements pour avoir une belle équipe de cyclisme sont considérablement moindres que pour une équipe de football.

Seixas sous le maillot du PSG un jour ?

Mais le PSG est donc très clair, ce n'est pas demain que l'on verra Tadej Pogačar ou Paul Seixas, le prodige lyonnais du cyclisme, sous le maillot du Paris Saint-Germain. Cependant, si le sujet semble clos pour l'instant du côté parisien, il se pourrait bien que dans le futur, la question revienne à la Une de l'actualité. En attendant, UAE Team Emirates ou Decathlon CMA CGM peuvent encore dormir tranquillement, le Qatar n'a pas encore prévu d'investir dans le vélo.