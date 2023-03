EdF : Deschamps prépare des surprises dans sa liste

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Avant le début des éliminatoires de l’Euro 2024, Didier Deschamps va dévoiler sa première liste post-Mondial jeudi prochain. Le sélectionneur de l’équipe de France pourrait nous réserver des surprises, notamment avec des convocations envoyées du côté de l’OGC Nice.

Une page se tourne pour l’équipe de France. Après la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine, les cadres Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale. Cette vague de départs et le début des éliminatoires de l’Euro 2024 devraient inciter Didier Deschamps à amener du sang neuf dans le groupe. Ce que confirment les informations de Nice-Matin.

Avec les Niçois Thuram et Todibo ?

Avant les matchs contre les Pays-Bas et en Irlande (les 24 et 27 mars), le quotidien régional nous apprend que Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram ont reçu une pré-convocation. Le milieu de 21 ans faisait déjà partie des pré-convoqués avant le Mondial au Qatar. Sa progression n’a apparemment pas échappé au sélectionneur des Bleus. D’autant que l’OGC Nice, dernier représentant français dans les coupes d’Europe cette saison, se trouve dans une excellente dynamique depuis la nomination du coach Didier Digard.

0 + 0 = le nombre de but encaissé par l'OGC Nice en février ✅



Une solidité défensive symbolisée par le mois parfait d'un homme : Todibo 💪🏾



Il est nommé pour le Trophée du Joueur du Mois de @Ligue1UberEats

! 🏆



Votez ici : https://t.co/7j58y5maif#TropheesUNFPC pic.twitter.com/FK6hyhEe5i — UNFP (@UNFP) March 7, 2023

L’international Espoirs français pourrait bien en profiter, tout comme l’ancien joueur du FC Barcelone. De son côté, le défenseur central de 23 ans n’avait jamais reçu de pré-convocation pour l’équipe de France A. Le voilà dans les plans de Didier Deschamps même si la concurrence s’annonce rude. Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba… Tous représentent de solides alternatives pour le poste d’axial droit précédemment occupé par Raphaël Varane.

Ces concurrents ont l’habitude d’évoluer au plus haut niveau. D’où la crainte exprimée par Jean-Clair Todibo le mois dernier. « Si Nice est un frein à mon arrivée en sélection ? Si on parle en termes de logique, on pourrait dire oui, avait-il reconnu au micro de Canal+. Si j'avais fait les mêmes prestations à Barcelone par exemple, j'aurais peut-être été appelé plus tôt. » En tout cas, le staff des Bleus a quand même un œil sur le Gym.