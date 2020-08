EdF : Deschamps n'exige pas d'excuses de Rabiot

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a décidé de rappeler Adrien Rabiot en équipe de France pour les deux matches à venir. Le sélectionneur va parler avec le joueur des incidents de 2018 mais ne lui demandera pas d’excuses.

Didier Deschamps n’est pas rancunier avec Adrien Rabiot. Alors que ce dernier avait refusé de faire partie des réservistes pour la Coupe du Monde 2018, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de le rappeler en Bleus. Il intègre donc le groupe qui se déplacera en Suède le 5 septembre et recevra la Croatie trois jours plus tard, des matches comptant pour la phase de groupes de la Ligue des Nations. L’orage est passé selon Didier Deschamps, qui ce lundi en conférence de presse, a répété qu’il aurait une discussion avec le joueur de la Juventus. Néanmoins, le sélectionneur français n’attend pas d’excuses de l'ancien Parisien.

« Je parlerai avec Adrien comme avec la totalité des joueurs. Ce sera une discussion entre un sélectionneur et son joueur. Je ne vais pas en faire un cas à part même si ce qu’il s’est passé on va en discuter. Depuis ce qu’il s’est passé, je n’ai jamais attendu ou exigé d’excuses. On ne peut pas revenir en arrière. Il n’a jamais tenu de propos injurieux, encore moins avec moi. Il a eu une prise de position à un moment, je ne vais pas passer toute ma discussion avec lui là-dessus. On fera le point », a-t-il notamment déclaré. Tout remettre à plat pour repartir du bon pied. Voilà ce que souhaite Didier Deschamps.