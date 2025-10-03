ICONSPORT_272511_0218

EdF : Deschamps le zappe, Zaïre-Emery saute de joie

Equipe de France03 oct. , 23:40
parCorentin Facy
Snobé par Didier Deschamps en septembre, Warren Zaïre-Emery n’a pas non plus été appelé pour les matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande en octobre. Le milieu de terrain du PSG va retrouver les Espoirs.
Ces dernières semaines, Warren Zaïre-Emery a retrouvé du temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. L’international français a profité des absences de Joao Neves ou encore de Fabian Ruiz pour enchaîner les titularisations. Le joueur de 19 ans n’a toutefois pas retrouvé la confiance, ni son niveau d’il y a quelques mois, lorsque ses convocations en équipe de France étaient devenues systématiques. Snobé par Didier Deschamps au mois de septembre, Zaïre-Emery est de nouveau absent de la liste du sélectionneur tricolore pour les matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande en octobre.
L’Equipe nous apprend dans son édition du jour que les deux hommes ont pu avoir une discussion sur le passage à vide de Zaïre-Emery et sur la possibilité de voir le joueur du PSG redescendre avec les Espoirs. La « simplicité » et « l’enthousiasme » du milieu de terrain parisien ont agréablement surpris Didier Deschamps, qui a ensuite donné son feu vert à Gérald Baticle pour une convocation avec les Espoirs. Warren Zaïre-Emery sera au côté de son coéquipier en club Senny Mayulu pour ce rendez-vous avec les Bleuets.
Didier Deschamps a de son côté privilégié Eduardo Camavinga et Khephren Thuram pour épauler Manu Koné et Adrien Rabiot au milieu de terrain en l’absence d’Aurélien Tchouaméni, suspendu pour les deux matchs internationaux à venir. Le sélectionneur des Bleus espère que ce petit retour aux sources fera le plus grand bien à Warren Zaïre-Emery, lequel reste dans ses petits papiers dans l’optique de la liste finale pour la Coupe du monde 2026. Sans garantie pour autant d’y figurer si ses performances avec le PSG ne s’améliorent pas au cours de la saison. 
Derniers commentaires

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Elsie37 Les conditions d'investissement du Qatar en France correspondent à un besoin de notre part dès le départ: ceux sont les mêmes que l'on a rencontrées dans les contrats d'armements, où des pays clients potentiels du Rafale ou de nos frégates réclament des "prestations compensatoires", ie le réinvestissement dans leur industries d'une partie du montant des contrats. Là, le gouvernement Sarkozy a voulu récupérer sous cette forme une partie des achats d'hydrocarbures par la France au Qatar. Du côté Qatari, à l'époque les relations étaient très tendues avec l'Arabie saoudites et plusieurs voisins, et accéder aux demandes françaises étaient un moyen pour eux de nouer une relation forte avec une puissance diplomatique importante. Ton excès de prudence à priori n'est pas nécessaire. A tout moment, tu peux revenir sur ce genre de relations: Abramovic et Chelsea en sont un exemple, le propriétaire russe ayant été obligé de vendre le club londonien après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

En 2006 le PSG gagne une coupe de France. Cesse de dire que QSI était là en 2006 hein, sois élégant et cultivé.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Recherche, lis et instruits toi un peu. Méprise le PSG si tu veux, peu importe, mais fais le en étant crédible. Le projet est né, et il est maintenant champion d'Europe.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

On le voit et on le sait tous les jours. Fais une mise à jour du football et reviens s'il te plais. Cela m'évitera d'avoir à te remettre en place et à à toi d'éviter de passer pour un clown, et oui, rires. Zidane là.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

moi je ne mele pas de la conversation,franchement savoir qui a la plus grande m'importe peu,on a chacun notre equipe supportons la et ne perdons pas notre temps a se creper le chignon^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

