EdF : Deschamps le zappe, Zaïre-Emery saute de joie

Snobé par Didier Deschamps en septembre, Warren Zaïre-Emery n’a pas non plus été appelé pour les matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande en octobre. Le milieu de terrain du PSG va retrouver les Espoirs.

Ces dernières semaines, Warren Zaïre-Emery a retrouvé du temps de jeu avec le Paris Saint-Germain . L’international français a profité des absences de Joao Neves ou encore de Fabian Ruiz pour enchaîner les titularisations. Le joueur de 19 ans n’a toutefois pas retrouvé la confiance, ni son niveau d’il y a quelques mois, lorsque ses convocations en équipe de France étaient devenues systématiques. Snobé par Didier Deschamps au mois de septembre, Zaïre-Emery est de nouveau absent de la liste du sélectionneur tricolore pour les matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande en octobre.

L’Equipe nous apprend dans son édition du jour que les deux hommes ont pu avoir une discussion sur le passage à vide de Zaïre-Emery et sur la possibilité de voir le joueur du PSG redescendre avec les Espoirs. La « simplicité » et « l’enthousiasme » du milieu de terrain parisien ont agréablement surpris Didier Deschamps, qui a ensuite donné son feu vert à Gérald Baticle pour une convocation avec les Espoirs. Warren Zaïre-Emery sera au côté de son coéquipier en club Senny Mayulu pour ce rendez-vous avec les Bleuets.

Didier Deschamps a de son côté privilégié Eduardo Camavinga et Khephren Thuram pour épauler Manu Koné et Adrien Rabiot au milieu de terrain en l’absence d’Aurélien Tchouaméni, suspendu pour les deux matchs internationaux à venir. Le sélectionneur des Bleus espère que ce petit retour aux sources fera le plus grand bien à Warren Zaïre-Emery, lequel reste dans ses petits papiers dans l’optique de la liste finale pour la Coupe du monde 2026. Sans garantie pour autant d’y figurer si ses performances avec le PSG ne s’améliorent pas au cours de la saison.