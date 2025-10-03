ICONSPORT_241915_0019

Yasin Ozcan, la recrue surprise du PSG ?

Le Paris Saint-Germain continue d’impressionner semaine après semaine malgré un effectif réduit. Mais Luis Campos travaille pour poursuivre la transition de l’équipe de Luis Enrique. Certains observateurs conseillent de scruter le jeune Yasin Ozcan.  
Le Paris Saint-Germain a passé un bon début de semaine malgré la cascade de blessés. Le club de la capitale a remporté son duel du côté de Montjuic face au FC Barcelone. Malgré un effectif remanié, Luis Enrique a su faire déjouer son ancien club pour l’emporter. En coulisses, Luis Campos poursuit son travail de recherche de jeunes talents. Le vainqueur de la Ligue des champions s’approche petit à petit de la fin d’une ère. Avec le départ de Presnel Kimpembe et les potentielles dernières saisons de Marquinhos, il y aura des places à prendre.

La piste Yasin Ozcan ?

Le Paris Saint-Germain a déjà opéré cette transition. Cet été, le club de la capitale a recruté Illya Zabarnyi. L’Ukrainien continue sa montée en puissance dans l’effectif. Dans cette optique, certains observateurs conseillent des noms au PSG. Le journaliste Robin Bairner a évoqué pour PSG Talk la piste Yasin Ozcan. L’international U21 turc est prêté par Aston Villa à Anderlecht. « Il y a de la place pour signer un jeune espoir dans le style de Lucas Beraldo. Yasin Ozcan, d'Aston Villa, est à surveiller, d'autant plus que le club de Birmingham est soumis à des restrictions strictes en matière de fair-play financier dans la Premier League. Il sera intéressant de voir quel sera le plan des Parisiens alors qu'ils sortent de l'ère Marquinhos et Kimpembe et laissent la place à de jeunes défenseurs centraux pour poursuivre cette impressionnante série sous Luis Enrique », explique-t-il.
Le jeune Yasin Ozcan a disputé deux matchs de Conference League avec le club belge. Le défenseur central peut également évoluer sur le côté gauche. À 19 ans, le natif d’Istanbul doit encore montrer des choses au haut niveau. Évalué à 7,5 millions d’euros sur Transfermarkt, le jeune joueur d’Aston Villa est en fin de contrat en 2029 du côté de la Premier League. 
0
Loading