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PL : Tottenham se maintient, Chelsea privé d'Europe

Premier League24 mai , 19:08
parHadrien Rivayrand
0
38e journée de Premier League
West Ham - Leeds : 3-0
Liverpool - Brentford : 1-1
Sunderland - Chelsea : 2-1
Crystal Palace - Arsenal : 1-2
Tottenham - Everton : 1-0
Fulham - Newcastle : 2-0
Brighton - Manchester United : 0-3
Manchester City - Aston Villa : 1-2
Burnley - Wolverhampton : 1-1
Nottingham Forest - Bournemouth : 1-1
Ce dimanche en Premier League, Tottenham a assuré son maintien dans l’élite, évitant une relégation qui aurait été catastrophique dans l’histoire du club londonien. Les Spurs ont validé leur présence en première division grâce à un succès 1-0 face à Everton.
Tottenham et Roberto De Zerbi travailleront ensemble la saison prochaine en Premier League. Les Spurs ont en effet fait le travail ce dimanche contre Everton pour assurer leur maintien. Un but de João Palhinha avant la pause aura suffi au bonheur des Londoniens. Dans le même temps, West Ham a également battu Leeds (3-0). Un succès insuffisant toutefois pour les Hammers, qui filent en Championship aux côtés de Wolverhampton et Burnley.
À noter également, dans les autres rencontres de la journée, la défaite de Chelsea à Sunderland. Un revers logique qui privera les Blues de toute compétition européenne la saison prochaine. Tout le contraire de leurs adversaires du jour, qui terminent à une belle 7e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa.
Dans le haut du classement, Arsenal s’est imposé face à Crystal Palace dans un match sans enjeu, tandis que Manchester City a perdu à domicile contre Aston Villa. De son côté, Manchester United a parfaitement terminé sa saison en s’imposant largement face à Brighton (3-0).

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
85382675712744
2
M. City
78382396773542
3
M. United
713820117695019
4
Aston Villa
65381981156497
5
Liverpool
603817912635310
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