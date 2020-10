EdF : Pierre Ménès attaque Deschamps et son jeu « chiant et médiocre »

Dans : Equipe de France.

Pierre Ménès n'a pas du tout apprécié le match France-Portugal et pour le consultant de Canal+, Didier Deschamps doit clairement changer le style pratiqué par son équipe.

Même après la victoire de l’équipe de France lors du Mondial 2018 en Russie, Pierre Ménès n’avait pas masqué son peu d’enthousiasme pour le style de jeu pratiqué par la formation de Didier Deschamps. Et forcément, ce n’est pas le spectacle proposé dimanche soir au Stade de France avec le triste France-Portugal qui a fait changer d’avis le consultant de Canal+. Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas masqué sa désolation et son agacement face aux prestations des Bleus. Pour lui, avec le vivier dont dispose le sélectionneur national, il y a clairement nettement mieux à faire.

Et Pierre Ménès de monter dans les tours au moment de parler de l’équipe de France. « Le mot « chiant » est applicable à la quasi-totalité des matchs des Bleus version Deschamps. Alors d’habitude, on me dit : « Ta gueule Pierrot, on a gagné. » Sauf que là, on n’a pas gagné. Et c’était tellement prévisible (...) On n’a pas perdu, super… Quelle ambition pour un champion du monde ! Il n’y a pas un match où on se dit : « tiens, c’est un peu emballant, il se passe quelque chose… » Et après, on me demande pourquoi les matchs des Bleus me mettent en colère…On ne progresse pas d’un iota depuis le titre de mondial et ça pose un vrai souci pour l’avenir (...) Je crois qu’on ne se rend pas bien compte de la routine dans laquelle sont tombés les Bleus. Et nous avec. Les problèmes persistent et on ne les résout pas. Le plus lassant, c’est cette constance dans la médiocrité », balance un Pierre Ménès qui regardera attentivement le match de mercredi soir entre la Croatie et la France.