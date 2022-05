EdF : Deschamps l'écarte, Giroud a la bonne réponse

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Absent de la récente liste de Didier Deschamps, Olivier Giroud n’a pas tardé à répondre au sélectionneur de l’équipe de France. L’attaquant s’est offert un doublé à Sassuolo (3-0) pour offrir le titre au Milan AC.

Didier Deschamps s’était montré catégorique. Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le sélectionneur avait expliqué qu’Olivier Giroud ne pouvait pas accepter de rester dans l’ombre de Karim Benzema. C’est pourquoi l’attaquant du Milan AC ne figure dans la récente liste du technicien, qui s’est de nouveau expliqué dans un entretien accordé à beIN Sports.

Deschamps persiste sur Giroud

« Je suis dans le monde professionnel, s’est défendu Didier Deschamps. Evidemment que je suis un être humain, je suis un citoyen et un père de famille. Il faut faire le plus abstraction possible de cet aspect dans le monde professionnel. Je suis convaincu que ça va à l’encontre de l’intérêt collectif. Je fais des choix humains. J’ai cette capacité de pouvoir faire plaisir mais aussi d’amener de très fortes déceptions. Ce n’est pas lié à des situations avec un joueur. »

« En club ou en sélection, je peux avoir – et j’en ai eu – des relations un peu compliquées avec un joueur mais pour l’intérêt de l’équipe de France, je le fais (il appelle quand même le joueur, ndlr). Mais à l’extérieur, vous n’avez pas toutes les données. Il n’y a que les personnes en interne qui les ont. On ne peut pas tout dire », a glissé le sélectionneur, qui a visiblement constaté un comportement inadapté de la part d’Olivier Giroud l’été dernier.

En désaccord avec le coach tricolore, le Milanais ne peut qu’accepter la décision et ne se laisse pas perturber. Nouvel exemple dimanche lorsque l’avant-centre a inscrit un doublé à Sassuolo, contribuant ainsi au sacre des Rossoneri en Serie A, seulement trois jours après l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Encore une preuve de l’incroyable force mentale d’Olivier Giroud, un joueur à ne surtout pas enterrer avant le Mondial 2022.