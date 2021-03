EdF : Deschamps évacue le casse-tête Mbappé

Dans : Equipe de France.

Utilisé dans l’axe et à gauche au PSG, Kylian Mbappé a de grandes chances de jouer… dans le côté droit avec l’Equipe de France.

Effectivement, la composition probable des Bleus pour le match contre l’Ukraine ce mercredi soir est tombée et Kylian Mbappé est pressenti pour occuper le couloir droit de l’attaque française. Bien sûr, il ne s’agira pas d’une découverte pour l’attaquant du PSG, qui a disputé l’intégralité de la Coupe du monde à ce poste. Mais alors qu’il brille à gauche avec Paris, ce changement de poste peut-il poser un souci ? La question a été posée à Didier Deschamps avant le rendez-vous face à l’Ukraine au Stade de France. Soucieux de préserver un équilibre et de conserver une animation offensive cohérente, Didier Deschamps a estimé que ce repositionnement de Kylian Mbappé à droite ne devait pas être un problème pour les Bleus, bien au contraire.

« Kylian a la capacité de jouer à tous les postes offensifs. Dans son club, il est surtout utilisé ces dernières semaines dans une position à gauche, même s'il a pas mal de liberté. Il joue parfois dans l'axe, où il est aussi performant. Il joue moins à droite, même s'il a été très bon aussi. Sur un côté, surtout à gauche, il a tendance à rentrer pour marquer. Quand il est dans l'axe, il a tendance à aller sur son côté de prédilection, le côté gauche, où il a les meilleures sensations. Je discute avec lui pour faire en sorte d’avoir son ressenti. Mais ce n'est pas que le positionnement de Kylian. C'est aussi la complémentarité de l'animation offensive, avec évidemment plus ou moins de tâches défensives. Quand on est sur un côté, il y a un travail un peu plus important de replacement. Il y en a aussi dans l'axe, mais avec des courses un peu moins longues » a lancé Didier Deschamps, qui devrait faire confiance à Adrien Rabiot à gauche et au duo Giroud-Griezmann dans l’axe ce mercredi soir (20h45).