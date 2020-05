EdF : Deschamps et Dugarry se haïssent, Lizarazu capitule

Dans : Equipe de France.

Fâchés depuis plusieurs mois, Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne sont visiblement pas prêts d'enterrer la hache de guerre…

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir des amis en commun qui ont tenté d’apaiser les tensions. Sur l’antenne de RMC, Bixente Lizarazu a notamment dévoilé qu’il avait joué les médiateurs entre ses deux coéquipiers lors du titre de champion du monde en 1998 afin de régler les différends entre le sélectionneur des Bleus et l’animateur de « Team Duga ». Mais rien n’y fait entre les deux hommes, incapables de faire la paix selon Bixente Lizarazu, lequel n’a pas d’ailleurs masqué sa déception au moment d’évoquer l’embrouille entre ses deux amis.

« J’ai fait beaucoup, j’ai parlé à Dug, j’ai essayé... Je ne peux pas me fâcher avec vous. Ce n’est pas possible. Si je me fâche avec un mec de 98, j’ai l’impression de me couper quelque chose. Je peux ne pas être d’accord avec l’un de vous, mais je ne peux pas me fâcher. Je le dis franchement, ça me touche, ça me peine un peu que tous les deux soient un peu irréconciliables, d’une certaine façon. Ça me fait chier. Je me dis que quand on va commencer à vieillir, qu’est-ce qu’il va rester ? Il va rester les moments fous qu’on a vécu ensemble. Et notamment cette Coupe du monde, un truc de malade. Je trouve que ça ne mérite pas de se fritter pour ça. Duga le sait, je l’aime de folie. Didier, c’est pareil. J’ai essayé de parler avec lui. Il y a deux têtus. Didier est têtu aussi. Ça m’emmerde. Mais en même temps, je n’ai pas que ça à faire dans la vie (rires) » a indiqué le consultant de RTL et de TF1, qui aimerait sans doute réconcilier Didier Deschamps et Christophe Dugarry. Mais devant tant de tentatives vaines, le Basque semble avoir capitulé.