Edf : Deschamps doit l'emmener au Mondial, Walid Acherchour a tranché

Ce jeudi, l'équipe de France s’est offert son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Les Bleus ont disposé de l’Ukraine 4-0 dans un match qui n’a pas marqué les esprits. Cependant, un joueur a marqué des gros points lors de la rencontre, Hugo Ekitiké.

Pour sa cinquième apparition sous le maillot bleu, Hugo Ekitiké s’est offert son premier but ce jeudi soir face à l’Ukraine. Dans une victoire nette 4-0, la formation de Didier Deschamps a validé sa qualification pour le prochain mondial nord-américain. De son côté, le joueur de Liverpool continue de marquer les esprits dans le bon sens. Entré en jeu à la 67e minute de jeu, Hugo Ekitiké a fait bouger les lignes dans une équipe légèrement moribonde. Le joueur de Liverpool a marqué des points en vue de cet été. C’est l’avis de plusieurs observateurs.

Hugo Ekitiké marque les esprits

Sur le plateau du Winamax FC, Walid Acherchour a été séduit par l’apport du joueur des Reds. Pour lui, Hugo Ekitiké a marqué des points. « Entrée fracassante, c’est franc, c’est limpide, c’est précis. Il fait avancer le ballon quand il a une occasion, c’est but, il est cohérent. Il respecte le jeu. Il est dynamique, c’est une salade océane le mec. C’est une belle boisson qui te rafraîchit la bouche. Pour moi Ekitike ce soir, il a marqué des points. Et ce mec-là tu dois l’amener dans cette Coupe du monde. Il a renversé la table. En plus ce que j’aime, c'est la personnalité qu’il dégage avec Liverpool et avec l’équipe de France. Elle est mise au service du collectif et j’aime beaucoup, » explique-t-il.

Sur le front de l’attaque, Didier Deschamps va devoir se gratter la tête pour faire sa liste l’été prochain. Cependant, la méforme et les pépins physiques de certains éléments offensifs pourront aider le sélectionneur. Ce qui est sûr, c'est que Hugo Ekitiké prétend plus que jamais à une place de choix pour le voyage l’été prochain.