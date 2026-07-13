L'OL se sépare d'un joueur très problématique

L'OL se sépare d'un joueur très problématique

OL13 juil. , 19:02
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais traîne encore quelques boulets issus de l'ère Textor, et parmi eux Matt Turner, le gardien international américain. Mais l'affaire s'est réglée puisque le vrai-faux portier de l'OL ne sera pas dans l'effectif lyonnais.
L'an dernier, dans un de ses coups tordus dont il était coutumier, John Textor avait déboursé 8 millions d'euros pour faire venir Matt Turner de Nottingham Forest. Pour beaucoup, il s'agissait pour celui qui dirigeait alors l'Olympique Lyonnais de rendre service à Evangelos Marinakis, le très sulfureux propriétaire du club anglais. Mais, l'OL n'ayant pas réellement besoin d'un gardien de but, Matt Turner était immédiatement prêté au club des New England Revolution. De quoi permettre au club désormais dirigé par Michele Kang de ne pas avoir à payer le salaire d'un joueur dont il n'a pas besoin. Le prêt étant terminé, l'Olympique Lyonnais a immédiatement relancé les négociations avec le club de Major League Soccer. Ce lundi, un accord a été trouvé et officialisé par le club nord-américain.

Matt Turner ne jouera toujours pas pour l'OL

Les New England Revolution précisent que le gardien de but international est prêté jusqu'à la fin de l'année 2026, et qu'une option d'achat a été prévue dans ce prêt de six mois. Selon Le Progrès, l'option d'achat pourrait permettre au club de Major League Soccer de recruter Matt Turner pour 1,3 million d'euros. Une perte incroyable par rapport au prix initial payé par l'Olympique Lyonnais pour faire venir un joueur qui n'a pas disputé une seule seconde avec Lyon, tout comme avec l'équipe des Etats-Unis lors du dernier Mondial d'ailleurs. Mais, le club rhodanien n'avait pas réellement d'autres solutions pour arriver à régler définitivement le problème. De quoi confirmer qu'il était réellement temps que Michele Kang reprenne les choses en main l'an dernier, avant que tout cela se termine mal pour l'OL.
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OL : Lyon veut s’en séparer, ils atterrissent dans le loft

T'es mal placé pour donner des leçons entre nous..... C'est des joueurs qui sont chez nous depuis un bout de temps, qui ont été preté un peu partout ces dernieres années, qui ne joueront a aucun moment a l'OL. Oubli moi, ca fait longtemps que je t'ai oublié. Alors qu'a l'OM on est capable de mettre des joueurs apres 6 mois ou 1 saison. Rien a voir. C'est un loft si tu veux, on peux aussi parler de joueurs en instance de départ si ca peux te faire plaisir.

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