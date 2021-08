EdF : Deschamps appelle Benzema et Tchouameni, pas Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs amenés à disputer les trois prochains matchs de l’équipe de France. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Bleus affronteront la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande pour essayer de conforter leur première place du groupe.

L'information principale est l'absence d'Olivier Giroud, cadre des Bleus depuis quasiment 10 ans, et qui semble clairement être mis de côté par le sélectionneur. Difficile à suivre pour l'attaquant français, qui était convoqué ces deux dernières saisons, et n'a pas été appelé ce jeudi alors qu'il retrouve la compétition avec régularité avec le Milan AC. En revanche, Karim Benzema est bien dans la liste, tout comme quelques surprises. On retrouve le Monégasque en forme Aurélien Tchouameni, ou le joueur de l'AS Roma Jordan Veretout. Mais aussi Théo Hernandez, le frère de Lucas, qui brille avec le Milan AC.

La liste a été réduite à 23 noms, et Didier Deschamps a expliqué cette décision par la frustration que procure la présence d'un trop grand nombre de joueurs dans les tribunes pendant les matchs. Si besoin, le sélectionneur national n'hésitera pas à appeler des joueurs non convoqués pour compléter son groupe en cas de problème physique constaté le week-end prochain.

Gardiens : Lloris, Maignan, Mandanda

Défenseurs : Digne, Dubois, Théo Hernandez Kimpembe, Koundé, Upamecano, Varane, Zouma

Milieux : Kanté, Pogba, Tchouameni, Tolisso, Veretout

Attaquants : Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Lemar, Martial, Mbappé