EdF : Deschamps a une Ligue des Champions à gagner

Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps vise plus que jamais la victoire finale à l’Euro cet été, trois ans après son succès au Mondial en Russie.

A moins d’un tremblement de terre, le sélectionneur de l’Equipe de France aura également l’occasion de défendre son titre de champion du monde au Qatar en 2022. Mais après cette compétition ultime, Didier Deschamps pourrait bien dire stop à l’Equipe de France. Sous contrat jusqu’au Mondial qatari, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a évoqué son avenir au micro de TF1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que « DD » ne se ferme aucune porte. Et surtout pas celle d’un retour à la tête d’un club, ce qui pourrait lui permettre de gagner la Ligue des Champions pour la première fois comme entraîneur.

« Je ne me pose pas cette question. La Ligue des champions, j’ai eu l’opportunité et je ne l’ai pas gagnée. Est-ce que je la gagnerai ? Je ne cours pas après ça. Chaque jour, je me rapproche un peu plus de la fin de ma vie de sélectionneur, c’est comme ça. Ça ne m’empêche pas de bien le vivre. J’aurai certainement, après ma vie de sélectionneur, une autre vie. Je ne sais pas laquelle, mais elle sera très bien aussi. Si elle est en tant qu’entraîneur de club, je ne vais pas changer. Je ne fais pas la course aux trophées mais quand je suis responsable d’une équipe, entraîneur ou sélectionneur, évidemment, c’est pour gagner des titres », a expliqué celui qui avait atteint la finale de la C1 avec Monaco en 2004. A propos de titre, Didier Deschamps ne vise que la victoire finale à l’Euro en juin prochain. Et pour rafler la mise, le patron des Bleus compte bien s’appuyer sur un groupe quasiment déjà défini. Au cours de la même interview, Didier Deschamps a effectivement annoncé qu’il comptait déjà une vingtaine de joueurs sur les 23 qui composeront sa liste en juin…