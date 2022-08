EdF : Des cadres au tapis, panique chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba et N'Golo Kanté sont d'ores et déjà forfaits pour les prochains matchs de l'équipe de France. Les deux joueurs peinent à retrouver leur niveau, et inquiètent à l'approche du Mondial.

Les pépins physiques rencontrés en début de saison n’inquiètent en général pas les sélectionneurs nationaux. Mais en ce mois d’août 2022, une Coupe du monde arrive déjà, puisque le rendez-vous au Qatar est fixé au mois de novembre. Et dès lors, Didier Deschamps grince des dents en voyant deux de ses cadres à terre. N’Golo Kanté, qui a un mal fou à enchainer les matchs, est de nouveau blessé avec Chelsea et sera absent pour les prochaines semaines. Paul Pogba a lui vu son retour à la Juventus tourner court, avec une indisponibilité pour plus d’un mois en raison d’un gros souci au genou. Sans son duo complémentaire, c’est toute l’équipe de France qui boite. Ce sera le cas en septembre avec les matchs de Ligue des Nations contre l’Autriche et le Danemark, qui serviront surtout de mise en bouche avant la Coupe du monde. Derrière, Aurélien Tchouaméni est prêt à prendre la relève, même si l’ancien monégasque va forcément perdre du temps de jeu et du rythme au Real Madrid, où le départ de Casemiro pourrait toutefois changer la donne.

Le soldat Sissoko est toujours là

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Pour le reste, Didier Deschamps risque de se creuser la tête. Même si l’équipe de France a du réservoir à tous les postes ou presque, l’absence de cadres tels que Pogba et Kanté met le sélectionneur en position délicate. Adrien Rabiot a toujours sa confiance, même si l’ancien du PSG a perdu de sa superbe et est poussé dehors par la Juventus. Derrière, c’est une lutte entre seconds couteaux. Eduardo Camavinga n’a pas trouvé grâce aux yeux de Deschamps ces derniers mois, et Matteo Guendouzi n’a pas totalement convaincu le staff des Bleus non plus. C’est un ancien de l’OM qui pourrait ainsi rafler la mise, puisque les débuts de Boubacar Kamara avec Aston Villa ont scotché tout le monde, et confirmé sa montée en puissance dans sa carrière. Mais L’Equipe précise ce jeudi que « DD » n’a pas renoncé à ses bons vieux soldats. S’il n’en est pas au point de rappeler Blaise Matuidi, il apprécie toujours Moussa Sissoko, et va suivre son retour avec le FC Nantes avec attention.