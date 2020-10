EdF : Daniel Riolo démonte Rabiot, ça décoiffe

Dans : Equipe de France.

Titulaire face au Portugal dimanche soir au Stade de France, Adrien Rabiot n’a pas livré le plus grand match de sa carrière.

Globalement solide d’un point de vue défensif, le milieu de terrain de la Juventus Turin n’a en revanche rien apporté avec le ballon. Au contraire de Corentin Tolisso ou d’Eduardo Camavinga face à l’Ukraine, le joueur formé au Paris Saint-Germain n’a pas pris la moindre initiative offensivement. Et cela a agacé au plus haut point un certain Daniel Riolo, loin d’être le plus grand fan d’Adrien Rabiot. Après le match nul entre les Bleus et le Portugal à Saint-Denis, le consultant de RMC a littéralement explosé en se payant le gaucher de l’Equipe de France dans les grandes largeurs.

« Rabiot est un joueur qui ne change jamais de rythme et qui contrôle toujours ses ballons vers l’arrière. Je pense qu’il ne veut jamais changer de rythme et il court toujours avec la même foulée car il ne veut pas abîmer ses petites bouclettes. S’il court plus vite, il va transpirer et ça va bousiller ses cheveux. L’Equipe de France me démoralise. Tu crois que Rabiot est un joueur pour les Bleus ? Le mec va à deux à l’heure, il n’y a jamais de changement de rythme, jamais de passes vers l’avant. Ce joueur n’a jamais rien fait en Equipe de France, il faut arrêter. Camavinga, Tolisso… C’est mieux que Rabiot non ? Excuse moi d’avoir envie de voir ses joueurs-là à la place de Rabiot ! » a lâché Daniel Riolo, véritablement exaspéré par les performances d’Adrien Rabiot sous le maillot de l’Equipe de France. Un constat qui n’est pas partagé par Didier Deschamps, lequel s’était réjoui dès le coup de sifflet final de la prestation de ses trois milieux de terrain, à savoir Paul Pogba, Ngolo Kanté et donc Adrien Rabiot.