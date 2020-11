EdF : Corinne Diacre convoque Amandine Henry

Dans : Equipe de France.

Quatre jours après son interview très cash au Canal Football Club, Amandine Henry a été rappelée par Corinne Diacre pour les matchs de l’Equipe de France face à l’Autriche et le Kazakhstan.

La liste de Corine Diacre était très attendue. Et pour cause, moins d’une semaine après l’interview d’Amandine Henry à Canal Plus, dans laquelle elle incendiait la gestion de Corinne Diacre, la capitaine des Bleues lors de la dernière Coupe du monde a effectué son retour dans le groupe. Sarah Bouhaddi, qui a par ailleurs ouvert la porte à un retour en sélection, ne fait en revanche pas partie de la sélection de Corinne Diacre pour les matchs contre l’Autriche et le Kazakhstan.