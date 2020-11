EdF : Amandine Henry détruit salement Corinne Diacre !

Dans : Equipe de France.

Pas convoquée par Corinne Diacre lors du dernier rassemblement de l’équipe de France féminine, Amandine Henry a décidé de régler ses comptes en public.

C’est ce que l’on appelle mettre les pieds dans le plat. Frustrée de ne pas avoir été sélectionnée par Corinne Diacre en octobre dernier pour des « raisons sportives », la joueuse de l’Olympique Lyonnais ne digère toujours pas… Tout simplement parce que la capitaine des Bleues estime que Diacre a menti. Car pour elle, cette non-sélection est une sanction de Diacre, elle qui n’a pas apprécié l’intervention des internationales de l’OL auprès du président de la FFF il y a quelques semaines.

« Les problèmes avec les Lyonnaises ? Je pense que ça a commencé la semaine où Noël Le Graët est venu à l'OL pour nous remettre une médaille après notre victoire en Ligue des Champions. Ça faisait un moment que j'avais des retours pesants et négatifs, ce n'était plus possible, il fallait faire quelque chose. La relation de confiance est rompue. La non-sélection ? Ce coup de fil-là, qui a duré 14-15 secondes, m’a choqué. Elle me dit : ‘La liste sort demain, tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles’. Je reste choquée, je dis ‘ok bon match au revoir’. Cette discussion restera gravée dans mon coeur. La Coupe du Monde 2019 ? Je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi je pleurais dans ma chambre. Ça a été un chaos total. C'est le ressenti de la majorité de l'équipe. Certaines filles n'osent pas parler. Il y a de la crainte. Je les comprends. J'ai 31 ans, je suis capitaine, si je ne parle pas qui va parler ? La France se doit de gagner un titre surtout avec les qualités que l'on a. C'est une génération en or, il faut aller au bout. J'en ai marre de ça. Tu restes là, tu fais l'autruche, peut-être que ça me met en danger, si ça peut aider l'équipe de France, je le fais », a balancé, sur Canal+, Henry, qui souhaite la tenue d’une nouvelle réunion entre la sélectionneuse, le staff et les joueuses pour remettre les choses à plat.