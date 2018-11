EdF : Comme les Bleus, la Chine veut fabriquer son « Kylian Mbappé »

Dans : Equipe de France, Foot Mondial.

De passage en Chine la semaine dernière, Guy Stéphan a pu s’apercevoir de la nouvelle cote de l’équipe de France.

L’adjoint du sélectionneur Didier Deschamps a en effet participé à un congrès à Shanghai afin de conseiller des formateurs et entraîneurs chinois. Forcément, après le sacre en Coupe du monde, les questions étaient nombreuses. « Il y a un réel intérêt pour notre savoir-faire. Ils avaient surtout envie d’entendre comment s’était préparée l’équipe de France », a raconté Stéphan au Parisien. L’occasion pour le technicien d’expliquer les critères de sélection de « DD ».

« Je leur ai parlé de tout le travail de recherche en leur disant que le souci de Didier c’était l’état d’esprit, la cohésion et les qualités individuelles, mais que les joueurs sélectionnés n’étaient pas forcément les meilleurs, a confié le bras droit de Deschamps. Ceux qui étaient choisis étaient forcément bons, mais pas forcément les meilleurs. » Mais ce n’était pas le sujet le plus passionnant pour son auditoire, davantage intéressé par la progression de Kylian Mbappé.

La Chine s’intéresse à Mbappé

« On m’a posé beaucoup de questions autour de Mbappé, Pavard, Hernandez, a-t-il témoigné. Ils étaient surpris de l’éclosion si rapide de ces garçons. Il a fallu leur expliquer que ces joueurs suivaient des entraînements quotidiens depuis au moins six ou sept ans avant de réussir à passer progressivement les paliers. Les Chinois aiment beaucoup tout ce qui est dans la rapidité. C’est pour ça qu’ils m’ont beaucoup parlé de Mbappé. » A noter que la Chine souhaite organiser le Mondial 2030, si possible avec des petits prodiges comme le Parisien.