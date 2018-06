EdF : Coiffeur chez les Bleus, Thauvin nargue les jaloux

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Actuellement avec l’équipe de France pour le Mondial 2018, Florian Thauvin vit un changement de situation radical.

L’ailier tricolore sort d’une superbe saison avec l’Olympique de Marseille, où il profite d’un statut d’intouchable. Mais en sélection, ce n’est pas du tout la même histoire. L’ancien joueur de Newcastle doit se contenter d’un rôle de remplaçant et n’entre que rarement sur le terrain. En gros, Thauvin fait partie des « coiffeurs » des Bleus. Une étiquette enviable selon le Marseillais, pourtant affecté par sa situation.

« Ce n'est pas facile à vivre forcément. Je suis un compétiteur, j'aime être sur le terrain, a confié l’international français. Après, c'est un rêve depuis tout petit d'être là, c'est un plaisir pour moi comme pour tous les joueurs. Je me tiens prêt, à la disposition du coach. J'espère avoir du temps de jeu dans cette Coupe du monde. Si c'est le cas lors du troisième match, ça me ferait vraiment plaisir. Le terme "coiffeurs" ? Ça ne me pose pas de problème. Beaucoup aimeraient faire partie des coiffeurs, y compris dans cette pièce. (Rires) Ça ne me dérange pas. » La qualification en poche, le sélectionneur Didier Deschamps pourrait offrir du temps de jeu à Thauvin contre le Danemark mardi (16h).